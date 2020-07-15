الوزير الصالح: دعم الاتحاد الأوروبي للمناطق المهددة بالمصادرة يُشجع الحكومة لتنفيذ المشاريع

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الحكم المحلي، مجدي الصالح: إن الاتفاقية التي وقعت بالأمس، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، بتوفير خمسة ملايين يورو، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، تهدف إلى دعم البنية التحتية للأراضي المهددة بالمصادرة من قبل سلطات الاحتلال.



وأوضح الصالح في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الأربعاء، أن الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للمناطق المهددة بالمصادرة، يشجع الحكومة على بناء المدارس، وتنفيذ المشاريع في هذه المناطق التي يمنع فيها الاحتلال البناء أو حتى شق طرق، مشيراً إلى أن ذلك، يأتي في إطار رفض الاتحاد الأوروبي لسياسة الضم، وقناعة الاتحاد بأن هذه الأراضي هي فلسطينية، ويجب دعم المواطنين، وتنفيذ المشاريع التي تدعم صمودهم، وتصميم وإرادة المجتمع الدولي في دعم الحكومة.



ولفت الصالح إلى جهود الحكومة في دعم المواطنين بالأغوار، عبر الإعلان عن حزمة من المشاريع، وتوفير خطوط المياه والكهرباء؛ لإحياء هذه المناطق المهددة في محاولة لوقف الاستيطان، وسياسة الضم.