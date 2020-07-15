قسام مروان البرغوثي: أنا مُصاب بـ (كورونا).. ولا داعي للخجل





وُلد في قرية كوبر الفلسطينية، (6 حزيران/ يونيو 1958)، لعب دورًا بارزًا خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وعلى إثر ذلك، قبضت السلطات الإسرائيلية عليه في عام 2002، وحكمت عليه بالسجن لخمسة مؤبدات؛ بتهمة القتل والشروع به.

رام الله - دنيا الوطنأعلن قسام مروان البرغوثي، اليوم الأربعاء، إصابته بفيروس (كورونا)، عن طريق صديق له كان مُصاباً بذات الفيروس، مُطمئناً الناس، أنه لا يعاني من أي أعراض على الإطلاق.وكتب البرغوثي عبر صفحته على (فيسبوك): بعد إعلامي من أحد أصدقائي بإصابته بفيروس (كورونا)، توجهت إلى الإخوة في الطب الوقائي، وقمت بفحص بالأمس، وتم إعلامي اليوم، بإصابتي بالفيروس للأسف، والحمد لله على كل شيء.وأضاف قسام: "أتمنى على كل من تعامل معي، وقد أكون نسيت أو غفلت اسمه، أن يتوجه فوراً إلى الإخوة في الطب الوقائي وحجر نفسه فوراً، هذا وباء يصيب العالم كله، والجميع معرض له ولا يوجد أي داعي للخجل، أتمنى السلامة للجميع والحمد لله أنا لا أعاني من أي أعراض على الاطلاق"، مشيراً إلى أنه لا يستطيع استقبال المكالمات.يُذكر، أن مروان البرغوثي، هو سياسي فلسطيني، وأحد الرموز الفلسطينية في الضفة الغربية، وزعيم التنظيم في حركة (فتح).