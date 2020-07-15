الاقتصاد بغزة تُنظم جولات تفتيشية على المنشأت الصناعية
رام الله - دنيا الوطن
الصحية، الواجب اتباعها أثناء العمل؛ للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.
نظمت الطواقم الهندسية بالإدارة العامة للصناعة، بوزارة الاقتصاد الوطني، جولات تفتيشية على المنشآت الصناعية بمحافظة غزة.
وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة في بيان لها اليوم: إن قسم الصناعات الغذائية بمحافظة رفح، نظم جولة ميدانية على المنشآت الصناعية والمشاريع الصغيرة والمخابز اليدوية، شملت زيارة 5 مخابز، و3 مصانع لإنتاج الحلويات.
وذكر البيان، أن قسم الصناعات التحويلة بالإدارة العامة الصناعة، نظم جولة ميدانية على عدة شركات ومصانع بمحافظتي الوسطى وخانيونس، مؤكداً أن هذه الجولات، تأتي في إطار المتابعة المستمرة واليومية لطواقم الإدارة العامة للصناعة؛ للتأكد من مدي التزام أصحاب هذه المصانع والمنشآت بالشروط والتعليمات
الصحية، الواجب اتباعها أثناء العمل؛ للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.
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