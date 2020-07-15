مجلس الوزراء: العودة للحياة الطبيعية مرهون بالتزام المواطنين وتقيدهم بالإجراءات الوقائية

أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

شدد أمين عام مجلس الوزراء، أمجد غانم، على ضرورة التقيد بالتعليمات الصحية والإجراءات الوقائية؛ لمنع تفشي فيروس (كورونا) في ظل حالة الانتشار للوباء الآن، وخاصة مع قرب بدء العام الدراسي الجديد.



وأوضح غانم في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الأربعاء، أن العودة الى الحياة الطبيعية مرهون بالتزام المواطنين، وتقيدهم بالإجراءات الوقائية، التي تساهم في منع انتشار الفيروس.



وقال غانم: إن الحكومة تواصل العمل؛ لتوفير كل ما تحتاجه وزارة الصحة، ودعم جهودها في مواجهة الفيروس من خلال اللجنة التي يرأسها رئيس الوزراء، وعقدت اجتماعها الأول أمس، وخلصت لتوفير احتياجات الوزارة من الكادر الطبي، وسيارات الإسعاف، ومستلزمات إجراء الفحوصات.



وأعلن غانم عن توفير أماكن للحجر الصحي، خاصة بالمخيمات التي ظهر فيها الفيروس في مناطق خارجها، إضافة إلى التأكد من توفير كافة الاحتياجات للمخيمات.