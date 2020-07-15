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"التربية": السادس من سبتمبر المقبل موعد العودة للمدارس بنظام التعليم المُدمج

"التربية": السادس من سبتمبر المقبل موعد العودة للمدارس بنظام التعليم المُدمج
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التربية والتعليم، أن يوم الأحد الموافق 6/9/2020 سيكون موعد العودة للمدارس، ضمن نظام التعليم المدمج؛ الذي يجمع بين التعليم الوجاهي والتعليم عن بُعد، وذلك استناداً إلى البروتوكول الصحي، الذي تمت صياغته بالتنسيق بين وزارتي التربية والصحة؛ لتأمين استحقاقات الوقاية والسلامة للمجتمع المدرسي.

وأوضحت "التربية" أنها ستعلن تفاصيل هذا القرار ومضامين خطتها حول العودة للمدارس خلال الأسبوع المقبل.

وبيّنت الوزارة، أنه سيتم الاستفادة من الفترة الواقعة ما بين 5/8 - 3/9 لتمكين النظام التربوي بكل مكوناته؛ لاستكمال الاستعدادات للانطلاق السلس والآمن للعام الدراسي الجديد في ظل المشهد الكوروني.

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