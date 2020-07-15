نحو 580 ألف وفاة وأكثر من 13.3 مليون إصابة بفيروس (كورونا) حول العالم

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رام الله - دنيا الوطن

يواصل تفشي فيروس (كورونا) حصد المزيد من الأرواح، حيث ارتفعت حصيلة الوفيات في العالم إلى نحو 580 ألفاً، فيما تجاوز عدد المصابين 13.3 مليون مصاب حتى الآن.



وقد حصد فيروس (كورونا) في الولايات المتحدة، التي تعد الأكثر تضرراً في العالم، أرواح أكثر من 136 ألفاً، فيما تجاوز عدد المصابين 3.4 مليون مصاب.



وبحسب آخر الأرقام والإحصاءات لجامعة (جونز هوبكنز)، سجلت الهند حتى اليوم الأربعاء، أكثر من 74 ألف حالة وفاة، وتجاوز عدد المصابين فيها 1.9 مليون إصابة.



وتحتل بريطانيا المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر تضرراً من تفشي الوباء، حيث تجاوز عدد الوفيات فيها 45 ألفاً، وبلغ عدد المصابين أكثر من 292 ألف مصاب.



وفي المكسيك توفي أكثر من 36 ألفاً، جراء تفشي فيروس (كورونا)، وتجاوز عدد المصابين فيها 311 ألف مصاب.



وسجلت إيطاليا التي تحتل المرتبة الخامسة في قائمة الدول الأكثر تضرراً وفاة نحو 35 ألف شخص، فيما تجاوز عدد المصابين 243 ألفاً.



وفي المرتبة السادسة نجد فرنسا حيث حصد فيروس (كورونا) أرواح أكثر من 30 ألف شخص، وسجلت نحو 210 آلاف إصابة، تليها إسبانيا حيث توفي أكثر من 28 ألفاً، وسجلت أكثر من 256 ألف إصابة بالفيروس.



وتحتل الهند المرتبة الثامنة، حيث تجاوز عدد الوفيات فيها 24 ألفاً، وبلغ عدد المصابين بالفيروس أكثر من 936 ألف مصاب منذ بدء تفشي الفيروس.



وتعتبر كذلك إيران والبيرو وروسيا وبلجيكا من الدول المتضررة، والتي سجلت عدداً مرتفعاً من الإصابات، إلا أن عدد الوفيات فيها لم يتجاوز 14 ألف وفاة.