(كورونا) يتفشى في قاعدة عسكرية أمريكية باليابان









رام الله - دنيا الوطنارتفع عدد العسكريين المصابين بفيروس (كورونا) في القواعد الأمريكية في اليابان، إلى 136 بعد تسجيل 36 إصابة جديدة في قاعدة "هانسن" في مقاطعة أوكيناوا اليابانية.وقالت (رويترز) عن وكالة (كيودو) اليابانية، اليوم الأربعاء: إن الفيروس التاجي (كورونا) ظهر وتفشى المرض في الأيام الأخيرة، ما أثار غضب حاكم المقاطعة، الذي شكك في الإجراءات، التي يتبعها الجيش الأمريكي للوقاية من الفيروس.