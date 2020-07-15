الخارجية الإيرانية: عازمون على اتخاذ موقف حازم تجاه أي سلوك غير مسؤول





وأوضحت الخارجية في هذا البيان، أن برنامج العمل المشترك الشامل، كحصيلة مهمة للدبلوماسية متعددة الأطراف، والذي لقي دعماً حاسماً من المجتمع الدولي، يواجه في ذكراه السنوية الخامسة مخاطر جادة، فإن لم يحظ بعناية المجتمع الدولي لضمان تنفيذه المتوازن، وبحسن النوايا من قبل جميع الأطراف، فمن الممكن أن يتحول إلى ضحية أخرى لنهج الأحادية من جانب الحكومة الأميركية، حيث ستكون مسؤولية ذلك وتداعياتها، ملقاة على عاتق هذه الحكومة، والحكومات المواكبة لها.











رام الله - دنيا الوطنأكد وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، في بيان بمناسبة الذكرى الخامسة للتوقيع على الاتفاق النووي، أن إيران عازمة على اتخاذ موقف حازم تجاه أي سلوك غير مسؤول.