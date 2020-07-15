شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل أسيراً محرراً من بيت ريما برام الله

الاحتلال يعتقل أسيراً محرراً من بيت ريما برام الله
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أسيراً محرراً من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.

وذكرت مصادر محلية، وفقاً للوكالة الفلسطينية الرسمية، أن قوات الاحتلال، اعتقلت الأسير المحرر سليم راسم الريماوي، واقتادته سيراً على الأقدام نحو مستوطنة (حلميش) التي تبعد حوالي 4 كيلو مترات عن بيت ريما.

وأشارت إلى أن مواجهات، اندلعت عقب انسحاب تلك القوات من البلدة، أطلقت خلالها الرصاص المطاطي وقنابل الغاز والصوت، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

يذكر، أن الأسير الريماوي، كان قد اعتقل لمدة 9 سنوات، وأفرج عنه مطلع عام 2014، كما أن لديه شقيق محكوم بالسجن المؤبد، وهو الأسير تامر.

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