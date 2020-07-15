الاحتلال يهدم منزلاً في جبل المكبر بالقدس

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلاً في بلدة جبل المكبر بمدينة القدس المحتلة.



وأفاد شهود عيان، بأن آليات الاحتلال، اقتحمت البلدة في ساعات الصباح الباكر، وشرعت بهدم منزل مكون من طابق واحد، يعود للمواطن غسان شقيرات.



وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية التابع للأمم المتحدة: "إن إسرائيل هدمت 62 مبنى بالقدس المحتلة في النصف الأول من العام الجاري، إضافة لعشرات المنازل التي هدمت ذاتياً من أصحابها؛ خشية من تغريمهم مبالغ باهظة".