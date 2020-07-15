دولي

ليكود: عدم تَحمّل (أزرق أبيض) للمسؤولية سيؤدي إلى إغلاق كامل

ليكود: عدم تَحمّل (أزرق أبيض) للمسؤولية سيؤدي إلى إغلاق كامل
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
تحدث مسؤول في (ليكود) لم يذكر اسمه، ضد رئيس الوزراء المناوب بيني غانتس، وحزبه (أزرق أبيض) مساء الثلاثاء، حول غضب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منه.

ونقلت صحيفة (جيروزاليم بوست) عن المسؤول قوله: "إن عدم تحمل حزب (أزرق أبيض) للمسؤولية، سيؤدي إلى إغلاق كامل، بسبب اعتبارات سياسية، تعيق الخطوات الضرورية لكبح انتشار فيروس (كورونا) وإنقاذ الأرواح".

وأضاف "يجب على غانتس و(أزرق أبيض) التوقف عن هذه الألعاب السياسية المتعلقة بالفيروس، والتي تخاطر بحياة مواطني إسرائيل، وبما أن حكومة الوحدة، تتطلب اتفاقًا بين (ليكود) و(أزرق أبيض)، فإنهم نسفوا أي قرار لا يتطابق مع شعبيتهم". 

ورد (أزرق وأبيض) على هذه المزاعم، قائلاً: إنه بدلاً من عدم تحمل المسؤولية للتعامل مع أزمة فيروس (كورونا)، يجب أن يسمح نتنياهو للجيش الإسرائيلي بالاهتمام بالوضع. 

كذلك أوضح مسؤول لم يتم ذكر اسمه داخل حزب (أزرق أبيض) أن الوقت ليس مناسبًا للسياسة الآن، وأن أي صراع لا يدور حول استعادة الاقتصاد، ونظام الرعاية الصحية والمجتمع، يجب أن يتم في وقت لاحق. 

وأضاف قائلاً: "إنه من الأفضل أن نركز على تحويل الأموال إلى العاملين لحسابهم الخاص، بينما لا يزالون ينتظرون، هناك من يعتني بهم، وهناك من لا يتحملون مسؤولياتهم".

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