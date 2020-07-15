تعيين المطور رئيساً لسلطة جودة البيئة

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رام الله - دنيا الوطن

تسلم الأستاذ جميل المطور، بصفته نائباً لرئيس سلطة جودة البيئة، مهام عمله اليوم، كرئيس لسلطة جودة البيئة، خلفاً للمهندسة عدالة الأتيرة.



ويأتي قرار التكليف من مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور محمد أشتية، بمباركة من الرئيس محمود عباس.



ويذكر، بأن المطور، يمتلك خبرة في القطاع البيئي، ومثل دولة فلسطين، وسلطة جودة البيئة في العديد من المؤتمرات والندوات العلمية الإقليمية والدولية، وله مساهمات قيمة في مخرجاتها.



ويحمل شهادة الماجستير في الصحة العامة والبكالوريس في العلوم الصحية، وشغل مناصب مختلفة في سلطة جودة البيئة، كان آخرها نائباً لرئيس سلطة جودة البيئة، بالإضافة إلى عضويته في عدد من المؤسسات الوطنية.