"التعليم العالي" تُعلن عن منح دراسية في مجال الطب البشري

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، توفر عدد من المنح الدراسية في جمهورية كوبا للحصول على درجة البكالوريوس في الطب البشري للعام 2020-2021.



ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح زيارة موقعها الالكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.



وأوضحت الوزارة أن هذه المنح جاءت بعد اتصالات مستمرة تجريها مع جميع الدول الشقيقة والصديقة لتوفير المنح الدراسية كما جرت العادة سنوياً، والتي تأثرت نتيجة جائحة الكورونا التي تجتاح العالم بأسره.