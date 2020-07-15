شؤون فلسطينية

حالة الطقس: درجات الحرارة أعلى من معدلها بحدود 4 درجات

حالة الطقس: درجات الحرارة أعلى من معدلها بحدود 4 درجات
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، صافيا بوجه عام، وحارا نسبياً في المناطق الجبلية، حارا إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو صافيا بوجه عام، ومعتدلا في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت أن يكون الجو، يوم غدٍ الخميس، صافيا بوجه عام، وحارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو صافياً بوجه عام، وحاراً نسبياً في المناطق الجبلية حارا إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، السبت المقبل، صافيا بوجه عام، وحارا نسبيا في المناطق الجبلية حارا إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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