الصحة: الأجهزة الأمنية ضبطت مصاباً بفيروس (كورونا) كسر تعليمات الحجر المنزلي

قالت وزارة الصحة، إنه تبين كسر أحد المصابين بفيروس كورونا في مدينة الخليل للحجر المنزلي الإلزامي، فقامت طواقم الطب الوقائي والأجهزة الأمنية بضبطه والتأكيد عليه بضرورة التقيد بالحجر حماية له ولأهله وأبناء بلده.





وأضافت الوزارة في تصريح صحفي عبر "فيسبوك": "إلا أنه قام وللأسف بكسر الحجر للمرة الثانية مدعيا عدم إصابته، وإن المواطن المذكور مصاب بالفيروس وحاليا تقوم الأجهزة الأمنية بمتابعته لوضعه في حجر وزارة الصحة.



ناشدت الوزارة، جمهور المواطنين لعدم مخالطة المواطن الذي ظهر في فيديوهات عبر مواقع التواصل لسلامتهم ولتجنب إصابتهم بالفيروس، إلى حين ضبطه ووضعه في الحجر الصحي.





رام الله - دنيا الوطن