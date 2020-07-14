الخارجية: تسجيل 179حالة وفاة و3529 اصابة و1523 حالة تعاف بصفوف جالياتنا بالعالم

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أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا في مختلف دول العالم إلى 179 حالة، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة في المملكة العربية السعودية.



وأوضحت الوزارة في تقريرها، مساء اليوم الثلاثاء، أن عدد الاصابات في صفوف جالياتنا ارتفع إلى 3529 بعد تسجيل 21 إصابة جديدة في الولايات المتحدة الأميركية، وارتفعت حالات التعافي إلى 1523 حالة.



وأفادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة لدى المملكة العربية السعودية، بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا للمواطن ناصر جابر عبد القادر الحوراني (54 عاماً)، ليرتفع عدد الوفيات في صفوف الجالية بالمملكة الى 51.



من جهته، أوضح فريق العمل المتخصص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة، أنه تم تسجيل21 اصابة جديدة في ولايتي تنسي، ومتشيغن. ليرتفع عدد الإصابات الى 1938، ولم تسجل أي حالة وفاة جديدة ليبقى عدد الوفيات 64.



واستقبل فريق العمل المتخصص بمتابعة رحلات الاجلاء للأحباب العالقين صباح اليوم الدفعة الثانية من القادمين من أوروبا عبر فرانكفورت، ووصلوا الى معسكر النويعمة وكان في استقبالهم طواقم وزارة الصحة، وقوات الامن الوطني، والشرطة، والإدارة العامة للمعابر والحدود والأجهزة المختلفة، كما استقبل الفريق القادمين من سلطنة عُمان، واطمأن على مغادرة وفد آخر من المواطنين العالقين في الضفة في طريقهم الى الامارات العربية المتحدة.