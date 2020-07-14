سلطات الاحتلال تُقرر تمديد فترة مكوث العمال الفلسطينيين بإسرائيل لنهاية الشهر

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قراراً يقضي بتمديد فترة مكوث العمال الفلسطينيين في إسرائيل حتى نهاية الشهر الجاري.





وحسب منسق الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، فإنه سيتمّ السماح للعمال بالعودة إلى منازلهم في الضفة الغربية قبل عيد الأضحى المبارك.





وأضاف المنسق: "لن يتمّ السماح للعمّال الفلسطينيّين الذين سيعودون إلى مناطق السلطة الفلسطينيّة بالعودة للعمل في إسرائيل، وسيتم قبل انتهاء فترة عيد الأضحى، إجراء تقييم للوضع بالنسبة لدخول العمّال الفلسطينيّين للعمل في إسرائيل".









رام الله - دنيا الوطن