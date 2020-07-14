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شاهد: اندلاع حريق هائل في مصر بسبب أنبوب مواد بترولية

شاهد: اندلاع حريق هائل في مصر بسبب أنبوب مواد بترولية
صورة من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام مصرية، إن حريقاً هائلاً اندلع على طريق الإسماعيلية الصحراوي قرب العاصمة المصرية القاهرة، بعد كسر في أنبوب مواد بترولية.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، وفق قناة (الحرة)، أن الحادث أسفر عن إصابة سبعة أشخاص حتى الآن، وتفحم 31 سيارة.

وأظهرت لقطات فيديو نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حريقا ضخما امتد لمسافة نحو مئة متر ويلتهم عددا من السيارات على الطريق. 

ودفعت السلطات بنحو 15 سيارة إطفاء في محاولة للسيطرة على الحريق على الطريق الذي كان قد تسبب في كثافات مرورية.

 


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