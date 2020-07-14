شاهد: اندلاع حريق هائل في مصر بسبب أنبوب مواد بترولية

وأوضحت وزارة البترول المصرية، وفق قناة (الحرة)، أن الحادث أسفر عن إصابة سبعة أشخاص حتى الآن، وتفحم 31 سيارة.وأظهرت لقطات فيديو نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حريقا ضخما امتد لمسافة نحو مئة متر ويلتهم عددا من السيارات على الطريق.ودفعت السلطات بنحو 15 سيارة إطفاء في محاولة للسيطرة على الحريق على الطريق الذي كان قد تسبب في كثافات مرورية.