شؤون فلسطينية

كوخافي: نستعد لاحتمال اندلاع حملة عسكرية تتجاوز حدود الضفة الغربية

كوخافي: نستعد لاحتمال اندلاع حملة عسكرية تتجاوز حدود الضفة الغربية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، أن الاستعدادات لتنفيذ مخطط الضم الإسرائيلي في الضفة الغربية، على رأس أولويات الجيش الإسرائيلي في هذه الأيام.

جاءت تصريحات كوخافي خلال مراسم تدوير القيادة العسكرية للقيادة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، المسؤولة عن جميع الوحدات والفرق العسكرية التابعة لقوات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس، وفق (عرب 48).

وقال كوخافي تعليقا على مخطط الضم الذي تعتزم الحكومة الإسرائيلية تنفيذه في الضفة المحتلة: "نحن نمر في فترة يمكنها أن تشكل تحديات للاستقرار الإقليمي، والاستعدادات على رأس أولويات الجيش الإسرائيلي".

وتابع كوخافي: "تصعيد في الجبهة الوسطى يمكن أن يؤدي إلى تصعيد على جبهات أخرى، لذلك نحن نستعد لاحتمال اندلاع حملة عسكرية تتجاوز حدود الضفة الغربية المحتلة".

وتأتي تصريحات كوخافي في أعقاب مقترح تقديم مقترح قانون للهيئة العامة للكنيست يقضي بفرض "سيادة" الاحتلال الإسرائيلي على مستوطنات الضفة الغربية؛ وبعد مرور أسبوعين على الموعد الذي تحدد للشروع بتنفيذ إجراءات الضم في الاتفاق الائتلافي بين الليكود و"كاحول لافان" (الأول من تموز/ يوليو)، وتشكلت على إثره الحكومة الإسرائيلية.

ويقضي مشروع القانون الذي قدمه لوبي "أرض إسرائيل"، أمس الإثنين، بـ"تطبيق السيادة الإسرائيلية على كافة المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية" المحتلة، ويمنع تحويل البؤر الاستيطانية إلى "جيوب معزولة".

وجاء في نص مشروع القانون: "ستعمل دولة إسرائيل على منع البناء الفلسطيني غير القانوني في المنطقة، والقضاء على الجريمة الزراعية ومنع الاستيلاء على الأراضي عبر مد شبكات للبنية التحتية".

كما يدعو القانون إلى "منع أي نشاط دولي في هذه المناطق لا يحظى بمصادقة الحكومة الإسرائيلية"، وإلى "تسوية العقارات والأراضي، بما في ذلك في المناطق التي ستبقى خارج خرائط السيادة الإسرائيلية".

ونص مقترح القانون على "تعزيز الحفاظ على أراضي الدولة من خلال إقامة المراعي والحقول الزراعية وتحويلها إلى غابات". ويضع مشروع القانون قيودا وعراقيل على البناء الفلسطيني في المنطقة، ويشترط موافقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية ("كابينيت") على مخططات البناء الفلسطينية.

أخبار ذات صلة

ابوهولي: المخيمات الفلسطينية بالضفة دخلت دائرة الخطر مع ظهور اصابات (كورونا)

ابوهولي: المخيمات الفلسطينية بالضفة دخلت دائرة الخطر مع ظهور اصابات (كورونا)

أبو الريش: كادرنا الصحي صنع الفارق في مواجهة جائحة (كورونا) بالقطاع

أبو الريش: كادرنا الصحي صنع الفارق في مواجهة جائحة (كورونا) بالقطاع

وزارة الاقتصاد الوطني تغلق سبعة محلات تجارية مخالفة للاجراءات الصحية 

وزارة الاقتصاد الوطني تغلق سبعة محلات تجارية مخالفة للاجراءات الصحية 

حماس تُهاجم قناة (العربية) وتتهمها بـ &#34;ممارسة التضليل والتشوية&#34;

حماس تُهاجم قناة (العربية) وتتهمها بـ "ممارسة التضليل والتشوية"

النيابة: يحظر نشر أي معلومات تتعلق بقضية وفاة الطفل مهند نخلة

النيابة: يحظر نشر أي معلومات تتعلق بقضية وفاة الطفل مهند نخلة

رئيس الوزراء يعلن استكمال تلبية كافة الاحتياجات العاجلة لوزارة الصحة

رئيس الوزراء يعلن استكمال تلبية كافة الاحتياجات العاجلة لوزارة الصحة

توقيع اتفاقية بـ5.8 مليون يورو لدعم البنية التحتية بمنطقة (ج)

توقيع اتفاقية بـ5.8 مليون يورو لدعم البنية التحتية بمنطقة (ج)

وزارة الصحة: وفاة مواطن من عناتا قضاء القدس بفيروس (كورونا)

وزارة الصحة: وفاة مواطن من عناتا قضاء القدس بفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتور أحمد الطيبي والشلوت الإسرائيلي

الدكتور أحمد الطيبي والشلوت الإسرائيلي

شؤون فلسطينية

وزارة الاقتصاد الوطني تغلق سبعة محلات تجارية مخالفة للاجراءات الصحية 

وزارة الاقتصاد الوطني تغلق سبعة محلات تجارية مخالفة للاجراءات الصحية 

رئيس الوزراء يعلن استكمال تلبية كافة الاحتياجات العاجلة لوزارة الصحة

رئيس الوزراء يعلن استكمال تلبية كافة الاحتياجات العاجلة لوزارة الصحة

توقيع اتفاقية بـ5.8 مليون يورو لدعم البنية التحتية بمنطقة (ج)

توقيع اتفاقية بـ5.8 مليون يورو لدعم البنية التحتية بمنطقة (ج)

وزارة الصحة: وفاة مواطن من عناتا قضاء القدس بفيروس (كورونا)

وزارة الصحة: وفاة مواطن من عناتا قضاء القدس بفيروس (كورونا)

رئيس جامعة الأزهر بغزة يستقبل الطالبة المتفوقة شمس أبو عمرة

رئيس جامعة الأزهر بغزة يستقبل الطالبة المتفوقة شمس أبو عمرة

الديمقراطية تدعو الاتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين

الديمقراطية تدعو الاتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين

إصابات بالاختناق بين أسرى (عوفر) جراء اقتحامه من قوات القمع الليلة الماضية

إصابات بالاختناق بين أسرى (عوفر) جراء اقتحامه من قوات القمع الليلة الماضية

هيئة الأسرى: 42 أسيرة يعشن ظروفا صعبة في الدامون وهشارون والمسكوبية وعزل الجلمة

هيئة الأسرى: 42 أسيرة يعشن ظروفا صعبة في الدامون وهشارون والمسكوبية وعزل الجلمة

منوعات

وفاة الممثلة كيلي بريستون زوجة جون ترافولتا بعد معركة مع سرطان الثدي

وفاة الممثلة كيلي بريستون زوجة جون ترافولتا بعد معركة مع سرطان الثدي

مسلسل بيئة شامية بطلته &#34;متحولة جنسيا&#34;

مسلسل بيئة شامية بطلته "متحولة جنسيا"

توقيف مغنية جزائرية بسبب ما وثقته داخل مستشفى

توقيف مغنية جزائرية بسبب ما وثقته داخل مستشفى

محلل سياسي عراقي يضع مذيعة العربية ميسون عزام بموقف محرج على الهواء

محلل سياسي عراقي يضع مذيعة العربية ميسون عزام بموقف محرج على الهواء

مأساة جديدة تحل بعائلة &#34;ملك الروك&#34;.. انتحار حفيد إلفيس بريسلي

مأساة جديدة تحل بعائلة "ملك الروك".. انتحار حفيد إلفيس بريسلي

مي العيدان تهاجم محمد رمضان بسبب جرأة زوجته معه في السيارة

مي العيدان تهاجم محمد رمضان بسبب جرأة زوجته معه في السيارة

ضبط ستة متهمين بالتحرش بالفنانة هنا الزاهد

ضبط ستة متهمين بالتحرش بالفنانة هنا الزاهد

&#34;اعتبروني اعتزلت&#34;.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل وضعه الصحي بعد إصابته بجلطة

"اعتبروني اعتزلت".. لطفي لبيب يكشف تفاصيل وضعه الصحي بعد إصابته بجلطة

محمد وزيري يكشف تاريخ زواجه من هيفاء وهبي وسبب عدم إعلانه

محمد وزيري يكشف تاريخ زواجه من هيفاء وهبي وسبب عدم إعلانه

أول تعليق من أميتاب باتشان بعد إعلانه الإصابة بفيروس (كورونا)

أول تعليق من أميتاب باتشان بعد إعلانه الإصابة بفيروس (كورونا)

عربي

الإمارات تُعلن تأجيل إطلاق &#34;الأمل&#34; أول مسبار عربي إلى المريخ... والسبب؟

الإمارات تُعلن تأجيل إطلاق "الأمل" أول مسبار عربي إلى المريخ... والسبب؟

تونس تُسجّل أول إصابة محلية بـ (كورونا) بعد نحو شهرين

تونس تُسجّل أول إصابة محلية بـ (كورونا) بعد نحو شهرين

انتهاء مفاوضات &#34;سد النهضة&#34; دون اتفاق.. مصر تأسف والخرطوم تُعلن عن قمة أفريقية

انتهاء مفاوضات "سد النهضة" دون اتفاق.. مصر تأسف والخرطوم تُعلن عن قمة أفريقية

لأول مرة.. قرار سعودي مهم يخص صلاة عيد الأضحى

لأول مرة.. قرار سعودي مهم يخص صلاة عيد الأضحى