شؤون فلسطينية

ابوهولي: المخيمات الفلسطينية بالضفة دخلت دائرة الخطر مع ظهور اصابات (كورونا)

ابوهولي: المخيمات الفلسطينية بالضفة دخلت دائرة الخطر مع ظهور اصابات (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي الأمم المتحدة والدول المانحة ومنظمة الصحة العالمية الى مساندة ودعم وكالة الغوث الدولية (أونروا) وتوفير الإمكانات اللازمة لها لتمكينها من القيام بمسؤولياتها في مواجهة فيروس (كورونا) الذي اجتاح المخيمات الفلسطينية في المحافظات الشمالية .

واكد ابو هولي خلال لقائه مساء اليوم عبر تقنية الانترنت مع مدير عمليات (أونروا) في الضفة الغربية لويس غوين على ضرورة تضافر كل الجهود الحكومية والشعبية مع وكالة الغوث الدولية (أونروا) ومنظمة الصحة العالمية واستمرار التنسيق بينهم لمواجه هذا الوباء الخطير والحد من انتشاره وعدم تمدده في ظل التسجيل اليومي لحالات جديدة مصابة بفيروس (كورونا) داخل المخيمات .

وبحث اللقاء الذي حضره مدير عام الاعلام والعلاقات العامة بدائرة شؤون اللاجئين رامي المدهون ومدير الاعلام بمكتب عمليات (أونروا) في الضفة الغربية كاظم خلف الجهود التي تبذلها وكالة الغوث الدولية (أونروا) في مخيمات الضفة الغربية لمحاصرة وباء (كورونا)، والأزمة المالية التي تعاني منها (أونروا) وانعكاساتها على عمل برامجها وخدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين وعلى أدائها في مواجهة فيروس (كورونا) بالإضافة الى خطة (أونروا) لفتح العام الدراسي في موعده والنمط التعليمي الذي ستعتمده (أونروا) في ظل (كورونا) والحالة الطارئة الي تشهدها المخيمات .

كما وقف الاجتماع امام الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيين داخل المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية في ظل استمرار الاجراءات الوقائية واغلاق المخيمات المصابة بفيروس (كورونا).

وحذر ابو هولي من دخول المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية بدائرة الخطر مع ظهور عشرات الحالات المصابة بفيروس (كورونا) في مخيمات عين السلطان وعسكر وبلاطة والفوار والعروب والدهيشة وبيت جبرين وعايدة وقدورة والجلزون وقلنديا وعين بيت الماء (مخيم رقم1) وشعفاط وجنين مما يستوجب التحرك العاجل للسيطرة على هذا الوباء لافتا الى ان خلاف ذلك سيكون تداعياته خطيره على المخيمات التي تعاني من نقص في الخدمات والازدحام السكاني وافتقار بيوتها للمعاير الصحية وتفشي الفقر والبطالة في اوساط اللاجئين .

ولفت الى أن وعى المواطن والتزامه هما المحور الرئيسي في التصدي لفيروس (كورونا) والتغلب عليه بأقل الخسائر مؤكدا على اهمية استمرار (أونروا) بتوعية مجتمع اللاجئين بخطورة هذه الوباء ونتائجه الكارثية على سكان المخيمات .

واضاف ان اللجان الشعبية في مخيمات الضفة الغربية بالتنسيق مع لجان الطوارئ العليا في المحافظات وجهاز الدفاع المدني الفلسطيني ووزارة الصحة ووكالة الغوث الدولية (أونروا) تعمل بشكل يومي في تعقيم الشوارع والمؤسسات العامة والمساجد والأماكن العامة ومحيط المناطق الموبوءة علاوة على توزيع المساعدات الغذائية ومواد التعقيم للاجئين داخل المخيمات الى بيوتهم بالتنسيق مع المؤسسات الشريكة ، واستمرارهم في عملية التوعية والارشاد والتي ساهمت في الحد من انتشار وباء (كورونا)  وعدم تفشيه داخل المخيمات مؤكدا بان هذه الجهود نجحت في احتواء الفيروس في مخيم بلاطة .

وثمن ابو هولي ادارة السيدة غوين في التعامل مع ازمة (كورونا) داخل مخيمات الضفة الغربية بالتنسيق والتعاون مع دائرة شؤون اللاجئين واللجان الشعبية ولجان الطوارئ العليا في المحافظات ووزارة الصحة والتي كان لها الأثر الايجابي في الحد من تفشي فيروس (كورونا).

من جهتها اكدت غوين ان (أونروا) تواصل تقديم ما يلزم للمساعدة في احتواء جائحة (كورونا) والحد من انتشارها؛ الى جانب استمرارها في توزيع الطرود الغذائية ومواد التنظيف على الأسر المحجورة علاوة على توزيع الطرود الغذائية على اكثر من 82 تجمعا بدويا واستمرارها في تقديم الدعم النفسي وتوصيل الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة للبيوت ومواصلة حملات التعقيم لمرافقها ولأزقة وشوارع المخيمات .

وأكدت بان هناك خطة لافتتاح العام الدراسي الجديد، موضحة بان النمط التعليمي للعام 2020-2021 لا يزال قيد النقاش وسيتم تحديد النمط الأنسب سواء التعليم عن بعد او الجمع بين طرق التعلم وجهاً لوجه النموذج الصفي مع الاخذ بالإجراءات الوقائية والتباعد بين الطلبة والتعلم عن بعد (التعليم الذاتي) بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم و الدول العربية المضيفة للاجئين وفق تطورات ازمة (كورونا).

واكدت لويس ان (أونروا) على تواصل دائم ومستمر مع دائرة شؤون اللاجئين واللجان الشعبية والمحافظين ولجان الطوارئ العليا ووزارة الصحة لخدمة اللاجئين في المخيمات واقامة مراكز الحجر الصحي في المناطق الموبوءة لافتة الى ان (أونروا) بالتنسيق مع وزارة الصحة واللجان الشعبية أقامت مراكز للحجر الصحي في مخيمات بلاطة وعسكر القديم ونور شمس وهي مجهزة لاستقبال المصابين الى جانب تدخلها لتامين اماكن حجر للمصابين في مخيم الجلزون خارج المخيم .

وتابعت: " انها تجري اتصالاتها مع اللجان الشعبية في المخيمات الأخرى العروب والفوار وقلنديا وشعفاط ومخيم عين بيت الماء (مخيم رقم واحد) وعين السلطان وبالتنسيق مع وزارة الصحة والمحافظين لإقامة مراكز للحجر الصحي فيها او في محيطها وتجهيزها بالمعدات اللازمة .

ولفتت الى ان (أونروا) تدرس في الوقت الحالي اعادة عمل العيادات المتنقلة للوصول الى المناطق المعزولة التي تفرض على ساكنيها التحرك بقيود وكذلك لعدم قدرة ساكنيها للوصول لعيادات الوكالة بسبب الاغلاقات.

واتفق المسؤولان على استمرار التنسيق والتشاور بين دائرة شؤون اللاجئين و(أونروا) لتحديد افضل الاجراءات للتعاطي مع فيروس (كورونا) داخل المخيمات والتحرك السريع باتجاه حشد الموارد المالية لدعم (أونروا).

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