أبو الريش: كادرنا الصحي صنع الفارق في مواجهة جائحة (كورونا) بالقطاع

قال وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة، يوسف أبو الريش، إن يفخر ويعتز بالكادر الصحي والذين استطاعوا صناعة الفارق في مواجهة جائحة كورونا.



وأضاف أبو الريش، وفق الموقع الرسمي لوزارة الصحة بغزة: "ما لمسناه من دافعية واستعداد لدى كافة كوادرنا الطبية ليكونوا بجدارة خط الدفاع الأول عن صحة أبناء شعبنا، هو مفخرة حقيقية".



وتابع: "إن ما حققته وزارة الصحة من انجاز حتى الآن في تحصين قطاع غزة من هذه الجائحة جاء نتيجة لتكاتف وتكامل جهود صادقة ولاتزال تقدم الكثير خدمة وعطاء لأبناء شعبنا".





رام الله - دنيا الوطن