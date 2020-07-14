وزارة الاقتصاد الوطني تغلق سبعة محلات تجارية مخالفة للاجراءات الصحية 

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت وزارة الاقتصاد الوطني وشركائها (الشرطة، الضابطة الجمركية، الصحة، المحافظ)، اليوم الثلاثاء، سبعة محلات تجارية مخالفة للإجراءات الصحية الوقائية المتبعة في منع انتشار فيروس (كورونا).



جاء ذلك في اعقاب تنفيذ الطواقم حتى هذه اللحظة، 23 جولة تفتيشية في مختلف المحافظات، شملت 588 منشأة تجارية وصناعية، تم خلالها إتلاف خمسة اطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية.



وحرر جهاز الشرطة بناء على توصية اللجنة المشتركة 16 غرامة مالية لأصحاب منشأت تجارية وصناعية مخالفة تتراوح الغرامة الواحدة بين 200 شيقل الى 500 شيقل بالإضافة الى اخطار سبعة محلات تجارية لتصويب وضعها القانوني.