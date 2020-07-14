دولي

إسرائيل تسجل رقماً قياسياً بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

إسرائيل تسجل رقماً قياسياً بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الثلاثاء، تسجيل 1681 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقال تلفزيون (I24 NEWS)، إن من بين هذه الإصابات 177 حالة خطيرة، منهم 55 مرتبطين بأجهزة تنفس، ومجمل الإصابات النشطة في إسرائيل بلغ 21,393 إصابة، والوفيات بلغ 368 حالة. 

ومنذ بداية الشهر الجاري، تم تسجيل 15,525 إصابة جديدة بفيروس كورونا، والمدن الأكثر انتشارا بالوباء في إسرائيل هي: القدس، اللد، الرملة، كريات ملاخي، بيت شيمش وبيتار عاليت.

وأكد أنه بناء على ضوء المعطيات الجديدة، سيجري رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اجتماعا عن طريق الفيديو مع مسؤولين في وزارة الصحة لمناقشة فرض قيود جديدة على المواطنين. 

وحذر وزير الصحة، يولي أدلشتاين، من أن الحكومة قد تعيد فرض حظر كامل على البلاد، إذا ارتفع عدد الإصابات اليومية بالفيروس إلى 2000، وسيتطلب الأمر تصويتا وزاريا ثم موافقة الكنيست.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 12.9 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 570 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.

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