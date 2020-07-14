خليفة سليماني مهدداً أمريكا وإسرائيل: الأيام الصعبة لم تحن بعد





وتابع: "الجيش الأمريكي منهك وتحولت تجهيزاته العسكرية إلى قطع حديد مهترئة. يجب على أمريكا أن تتقبل وضعها الحالي وألا تظلم البشرية وشعبها أكثر من ذلك".



وكان العميد غيب برور، المستشار الأعلى للقائد العام للحرس الثوري الإيراني، رد على ما تردد بشأن وجود خطة إسرائيلية أمريكية مشتركة لاغتيال قادة الحرس.



وقال برور: "لا تخيفوا قيادات حرس الثورة من الاغتيال. هل تم تعييننا قادةً لكي لا نتضرر. الشهادة هي بداية الحياة المباركة التي لا يمكن أن ينالها إلا أولياء الله"، بحسب موقع قناة "العالم".



وأضاف: "هذه الحرب النفسية لا تؤثر على أي من قادة حرس الثورة الإسلامية قدر أنملة. قضيتنا هي القضاء على النظام المزيف والمغتصب الذي ارتكب أسوأ الجرائم ضد الإنسانية".



وتابع: "من الأفضل أن تفكروا في استكمال وحماية الجدران الخرسانية العالية التي بنيتموها حولكم حتى لا يضيق أبناء الإسلام عليکم الخناق".



وكانت صحيفة (نيويورك تايمز) نشرت خبراً مفاده تشكيل "استراتيجية مشتركة" بين الولايات المتحدة وإسرائيل لاغتيال كبار قادة الحرس الثوري.



رام الله - دنيا الوطنقال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، العميد إسماعيل قآني، إن ما حدث لحاملة الطائرات الأمريكية هو نتيجة العمل والسلوك والجرائم التي ارتكبها الأمريكان.وأضاف قآني، وفق قناة (العالم): "على الأمريكيين ألا يتهموا الآخرين في ما حدث لحاملة الطائرات لأنه نتيجة للنيران التي أضرموها" لافتا إلى أن "الأيام الصعبة لم تحن بعد وهناك أيام عصيبة جدا تنتظر الولايات المتحدة والكيان الصهيوني".