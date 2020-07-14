حماس تُهاجم قناة (العربية) وتتهمها بـ "ممارسة التضليل والتشوية"

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رام الله - دنيا الوطن

دانت حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، حملة التضليل والتشويه التي تقودها قناة العربية مع أطراف إعلامية أخرى، لافتة إلى انها تستند الى أكاذيب وافتراءات من صناعة الاجهزة الأمنية الاسرائيلية، والتي تهدف الى المس بمقاومة الشعب الفلسطيني وثقته بمشروع المقاومة والتحرير.



وقالت الحركة في تصريح، نشر على موقعها الالكتروني: "إن ما تقوم به قناة العربية وغيرها ينسجم تماما مع سياسات الاحتلال الصهيوني ومخططاته المستمرة للعدوان على شعبنا، وشطب حقوقه التاريخية؛ ما يجعلها تقف مع الاحتلال صفاً واحداً ضد شعبنا مع ما يترتب على ذلك من تداعيات في كل الاتجاهات".



وأضافت: "سيبقى شعبنا ومقاومته رأس الحربة في مواجهة المشروع الصهيوني وحلفائه، وستستمر المقاومة حتى تحرير فلسطين كل فلسطين".