النيابة: يحظر نشر أي معلومات تتعلق بقضية وفاة الطفل مهند نخلة

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت النيابة العامة الفلسطينية، أن اجراءات التحقيق بقضية وفاة الطفل مهند نخلة ( 8 سنوات) من مخيم الجلزون والذي عثر على جثته في بلدة شقبا غرب رام الله، مازالت مستمرة.



وأشارت النيابة في تصريح وصل "دنيا الوطن"، إلى أنه تم توقيف مشتبه به، لحين الانتهاء من التحقيق، ووفقاً لنص المادة (9) من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016 بشأن حماية الأحداث تعتبر الملفات الخاصة بالأحداث ملفات سرية يحظر نشرها، وكذلك يحظر نشر أي معلومات تتعلق بالحدث او تدل على شخصيته وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.