دولي

دولة آسيوية مهددة بمرض تاريخي

دولة آسيوية مهددة بمرض تاريخي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وسائل إعلام صينية، اليوم الثلاثاء، أن الاختبارات التي أجريت من قبل وزارة الصحة في منغوليا على الشخص المتوفي تبين أنه كان مصابا بالطاعون الدبلي.

وأوضحت وكالة أنباء الصين (شينخوا)، أن الشاب المتوفي البالغ من العمر 15 عاما أصيب بفيروس الطاعون في منطقة أيماك غوف ألتاي الواقعة غربي البلاد.

وقال ممثل وزارة الصحة المنغولية، دورجن نارانجيلل، إن "نتيجة اختبار أظهرت تفاعل مادة البوليميراز الذي أظهر أنه مصاب بالطاعون الدبلي الذي هو سبب وفاة الصبي".

وأضاف ممثل الوزارة: "تبين من خلال عملية التشريح التي تمت أن الشاب تناول لحم الجرذان منذ بضعة أيام". 

في وقت سابق، تم اكتشاف الطاعون في غرب منغوليا في المنطقة المجاورة لجمهورية ألتاي الروسية، وقالت السلطات المنغولية إنه تم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة.

أخبار ذات صلة

العثور على سفير قبرص لدى رومانيا ميتاً في شقته

العثور على سفير قبرص لدى رومانيا ميتاً في شقته

إيران تكشف لأول مرة ماذا كان يعمل قاسم سليماني في آخر ساعات حياته

إيران تكشف لأول مرة ماذا كان يعمل قاسم سليماني في آخر ساعات حياته

الصين: تصريحات أمريكا بشأن التهديدات في بحر الصين الجنوبي غير مبررة إطلاقاً

الصين: تصريحات أمريكا بشأن التهديدات في بحر الصين الجنوبي غير مبررة إطلاقاً

(الشتاء الأسود).. بريطانيا تنتظر كارثة وفيات في موجة (كورونا) الثانية

(الشتاء الأسود).. بريطانيا تنتظر كارثة وفيات في موجة (كورونا) الثانية

استراليا تُشدد القيود بسبب التفشي الجديد لـ (كورونا)

استراليا تُشدد القيود بسبب التفشي الجديد لـ (كورونا)

تحطم مقاتلة أمريكية (إف 16) أثناء هبوطها في ولاية نيومكسيكو

تحطم مقاتلة أمريكية (إف 16) أثناء هبوطها في ولاية نيومكسيكو

جراء انتشار (كورونا) فيها.. الصحة الإسرائيلية تُطالب بتشديد الإجراءات بالسجون

جراء انتشار (كورونا) فيها.. الصحة الإسرائيلية تُطالب بتشديد الإجراءات بالسجون

الحكم المحلي في إسرائيل يُهدد بالإضراب لتعليق الميزانيات

الحكم المحلي في إسرائيل يُهدد بالإضراب لتعليق الميزانيات

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتور أحمد الطيبي والشلوت الإسرائيلي

الدكتور أحمد الطيبي والشلوت الإسرائيلي

شؤون فلسطينية

رئيس جامعة الأزهر بغزة يستقبل الطالبة المتفوقة شمس أبو عمرة

رئيس جامعة الأزهر بغزة يستقبل الطالبة المتفوقة شمس أبو عمرة

الديمقراطية تدعو الاتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين

الديمقراطية تدعو الاتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين

إصابات بالاختناق بين أسرى (عوفر) جراء اقتحامه من قوات القمع الليلة الماضية

إصابات بالاختناق بين أسرى (عوفر) جراء اقتحامه من قوات القمع الليلة الماضية

هيئة الأسرى: 42 أسيرة يعشن ظروفا صعبة في الدامون وهشارون والمسكوبية وعزل الجلمة

هيئة الأسرى: 42 أسيرة يعشن ظروفا صعبة في الدامون وهشارون والمسكوبية وعزل الجلمة

&#34;التعليم العالي&#34; تُصدر توضيحاً بخصوص المنح الدراسية ومكاتب الخدمات الجامعية

"التعليم العالي" تُصدر توضيحاً بخصوص المنح الدراسية ومكاتب الخدمات الجامعية

الشاب (حمادة) توقف قلبه 12 دقيقة.. يناشد الحكومة وأهل الخير لتوفير ثمن علاجه

الشاب (حمادة) توقف قلبه 12 دقيقة.. يناشد الحكومة وأهل الخير لتوفير ثمن علاجه

الديمقراطية تدعو إلى التعامل مع إسرائيل كدولة احتلال وعدوان

الديمقراطية تدعو إلى التعامل مع إسرائيل كدولة احتلال وعدوان

الصحة: انتهاء أزمة نقص مواد فحص فيروس (كورونا) بالخليل وبيت لحم

الصحة: انتهاء أزمة نقص مواد فحص فيروس (كورونا) بالخليل وبيت لحم

منوعات

وفاة الممثلة كيلي بريستون زوجة جون ترافولتا بعد معركة مع سرطان الثدي

وفاة الممثلة كيلي بريستون زوجة جون ترافولتا بعد معركة مع سرطان الثدي

مسلسل بيئة شامية بطلته &#34;متحولة جنسيا&#34;

مسلسل بيئة شامية بطلته "متحولة جنسيا"

توقيف مغنية جزائرية بسبب ما وثقته داخل مستشفى

توقيف مغنية جزائرية بسبب ما وثقته داخل مستشفى

محلل سياسي عراقي يضع مذيعة العربية ميسون عزام بموقف محرج على الهواء

محلل سياسي عراقي يضع مذيعة العربية ميسون عزام بموقف محرج على الهواء

مأساة جديدة تحل بعائلة &#34;ملك الروك&#34;.. انتحار حفيد إلفيس بريسلي

مأساة جديدة تحل بعائلة "ملك الروك".. انتحار حفيد إلفيس بريسلي

مي العيدان تهاجم محمد رمضان بسبب جرأة زوجته معه في السيارة

مي العيدان تهاجم محمد رمضان بسبب جرأة زوجته معه في السيارة

ضبط ستة متهمين بالتحرش بالفنانة هنا الزاهد

ضبط ستة متهمين بالتحرش بالفنانة هنا الزاهد

&#34;اعتبروني اعتزلت&#34;.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل وضعه الصحي بعد إصابته بجلطة

"اعتبروني اعتزلت".. لطفي لبيب يكشف تفاصيل وضعه الصحي بعد إصابته بجلطة

محمد وزيري يكشف تاريخ زواجه من هيفاء وهبي وسبب عدم إعلانه

محمد وزيري يكشف تاريخ زواجه من هيفاء وهبي وسبب عدم إعلانه

أول تعليق من أميتاب باتشان بعد إعلانه الإصابة بفيروس (كورونا)

أول تعليق من أميتاب باتشان بعد إعلانه الإصابة بفيروس (كورونا)

عربي

الإمارات تُعلن تأجيل إطلاق &#34;الأمل&#34; أول مسبار عربي إلى المريخ... والسبب؟

الإمارات تُعلن تأجيل إطلاق "الأمل" أول مسبار عربي إلى المريخ... والسبب؟

تونس تُسجّل أول إصابة محلية بـ (كورونا) بعد نحو شهرين

تونس تُسجّل أول إصابة محلية بـ (كورونا) بعد نحو شهرين

انتهاء مفاوضات &#34;سد النهضة&#34; دون اتفاق.. مصر تأسف والخرطوم تُعلن عن قمة أفريقية

انتهاء مفاوضات "سد النهضة" دون اتفاق.. مصر تأسف والخرطوم تُعلن عن قمة أفريقية

لأول مرة.. قرار سعودي مهم يخص صلاة عيد الأضحى

لأول مرة.. قرار سعودي مهم يخص صلاة عيد الأضحى