دولة آسيوية مهددة بمرض تاريخي

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت وسائل إعلام صينية، اليوم الثلاثاء، أن الاختبارات التي أجريت من قبل وزارة الصحة في منغوليا على الشخص المتوفي تبين أنه كان مصابا بالطاعون الدبلي.



وأوضحت وكالة أنباء الصين (شينخوا)، أن الشاب المتوفي البالغ من العمر 15 عاما أصيب بفيروس الطاعون في منطقة أيماك غوف ألتاي الواقعة غربي البلاد.



وقال ممثل وزارة الصحة المنغولية، دورجن نارانجيلل، إن "نتيجة اختبار أظهرت تفاعل مادة البوليميراز الذي أظهر أنه مصاب بالطاعون الدبلي الذي هو سبب وفاة الصبي".



وأضاف ممثل الوزارة: "تبين من خلال عملية التشريح التي تمت أن الشاب تناول لحم الجرذان منذ بضعة أيام".



في وقت سابق، تم اكتشاف الطاعون في غرب منغوليا في المنطقة المجاورة لجمهورية ألتاي الروسية، وقالت السلطات المنغولية إنه تم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة.