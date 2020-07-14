وزارة الصحة: وفاة مواطن من عناتا قضاء القدس بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن وفاة مواطن من القدس، بفيروس (كورونا).



وأفادت الصحة بوفاة مواطن 54 عاماً، من عناتا قضاء القدس متأثرا بإصابته بفيروس (كورونا)، وكان يُعالج في مستشفى هوغوتشافيز بترمسعيا.