شؤون فلسطينية

رئيس جامعة الأزهر بغزة يستقبل الطالبة المتفوقة شمس أبو عمرة

رئيس جامعة الأزهر بغزة يستقبل الطالبة المتفوقة شمس أبو عمرة
رام الله - دنيا الوطن
 استقبل الأستاذ الدكتور أحمد التيان رئيس جامعة الأزهر-غزة، الطالبة المتفوقة في الثانوية العامة شمس أبو عمرة، التي حصلت على معدل 99.3% رغم ظروفها المعيشة الصعبة، واستقبلها رئيس الجامعة بمكتبه بحضور الأستاذ الدكتور عمر ميلاد نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتور مازن حمادة نائب رئيس الجامعة للشئون الإدارية والمالية، وذلك بعد أن أتمت الطالبة عملية التسجيل والمقابلة بكلية الطب بالجامعة، برفقة والدها السيد أحمد أبو عمرة ووفد من جمعية الفلاح الخيرية برئاسة السيد يعقوب لبد نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور محمود معروف عضو مجلس الإدارة، والسيد عاصم طنبورة من الدائرة الاعلامية.

وقد نقل الوفد لرئاسة الجامعة تحيات الدكتور رمضان طنبورة رئيس الهيئة الخيرية الفلسطينية ورئيس جمعية الفلاح الخيرية متكفلا بتسديد تكاليف المنحة التعليمية لكلية الطب للطالبة/ شمس ابوعمرة من محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة وذلك على
نفقة فاعل خير من دولة قطر جزاه الله خير.

وقد أضاف طنبورة بأن البشائر تتوالى والحمدلله رب العالمين بتوفير منحة دراسية أخرى (كلية طب) للطالبة/ سمر سالم من معسكر جباليا بمحافظة شمال غزة وذلك على نفقة فاعل خير.

وقد شكر طنبورة جامعة الازهر رئيسا وادارة واكادميين وعاملين لما قدموه من تعاون مع مؤسساتنا وذلك من منطلق العلاقة التكاملية من أجل خدمة شعبنا.

وأكد د. طنبورة على مساعيه والخيرين من أجل تخفيف معاة طلابنا البواسل ولو بجهد المقل وحسب الامكانيات المتاحة وخاصة لما يعانيه شعبنا من ظروف اقتصادية صعبة بسبب مواصلة الحصار وجائحة الكورونا وانتشار البطالة والفقر الشديد.

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