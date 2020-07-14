إصابات بالاختناق بين أسرى (عوفر) جراء اقتحامه من قوات القمع الليلة الماضية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد نادي الأسير، أن عدداً من الأسرى، أُصيبوا بالاختناق عقب رشهم بالغاز، من قبل وحدات القمع الإسرائيلية، التي نفذت عملية قمع واقتحام واسعة الليلة الماضية، لأقسام الأسرى في سجن (عوفر).



وبين نادي الأسير، أن وحدات القمع ما تزال متواجدة في السجن، وأن كافة الأقسام مغلقة، فيما ذروة عملية القمع، شهدها قسما (22) و(21)، حيث سُجلت إصابات بالاختناق، ونُقل أحد الأسرى إلى الزنازين، بعد مواجهته لقوات القمع.



وأضاف، أن الأسرى في سجن (عوفر) واجهوا عملية قمع أخرى جرت فجر أمس للقسم (16)، حيث استخدمت قوات القمع خلالها الكلاب البوليسية، ونقل على إثرها أسير إلى العزل، كما وجرى نقل الأسير رامي فضايل من السجن، وبعد مطالبات من الأسرى بإعادة الأسير المعزول إلى القسم، رفضت الإدارة، وشرع الأسرى بالطرق على الأبواب والتكبير، وردت الإدارة باستدعاء قوات القمع.



وحذر نادي الأسير من خطورة ما يجري بحق الأسرى، من عمليات قمع وحشية وإجراءات تنكيلية، تستهدف حقوقهم ومنجزاتهم، مؤكداً أن حدة المخاطر تتصاعد مع احتمالية انتشار الوباء بين صفوفهم، خاصة بعد الإعلان عن إصابة الأسير المريض بالسرطان كمال أبو وعر، واستمرار إدارة سجون الاحتلال في الإعلان عن إصابات بالفيروس بين سجانيه، وحجر العشرات منهم.



وحمّل نادي الأسير الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسرى في سجونه، وجدد مطالبته بالتدخل العاجل للإفراج عن المرضى وكبار السن والأطفال والنساء.



يُشار إلى أن أكثر من 1000 أسير يقبعون في سجن (عوفر) بينهم أطفال.