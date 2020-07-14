هيئة الأسرى: 42 أسيرة يعشن ظروفا صعبة في الدامون وهشارون والمسكوبية وعزل الجلمة

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، أن 42 أسيرة يقبعن في سجون الاحتلال الإسرائيلية، ويعانين من ظروف نفسية واعتقالية صعبة ومضاعفة في ظل مخاوف انتشار وتسلل فيروس كرونا الى المعتقلات.



وبينت الهيئة، أن الأسيرات يتوزعن بين سجن الدامون ويقبع فيه حاليا 34 أسيرة، ومعبار سجن هشارون وفيه 3 أسيرات وهن كل من الأسيرة ايلياء ابو حجلة، وربى العاصي، وهدى ياسين، فيما تقبع 3 أسيرات في مركز تحقيق المسكوبية وهن كل من حنين نصار وإيمان فطافطة وابتسام شرف، فيما يواصل الاحتلال عزل كل من الاسيرتين جيهان حشيمة وفدوى حمادة في عزل الجلمة.



وأوضحت الهيئة، أن الأسيرات الأمهات يعشن حالة نفسية صعبة نتيجة القلق الشديد والتوتر والتفكير المستمر بأحوال أبنائهن وكيفية سير حياتهم دونهن، خاصة وأن بعضهم لا يزال صغير السن، الى جانب ويلات وعذابات السجن وبطش السجان.



وقالت، أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية اتخذت قرارات جديدة بشأن قضية الزيارات للأسيرات وتقليص عدد الزائرين لزائر واحد، وان تكون مرة واحدة بالشهر للأسيرات المقدسيات، فيما ستكون زيارات الأسيرات من الضفة الغربية مرة كل شهرين، وستكون زيارات الموقوفات مرة في الأسبوع.