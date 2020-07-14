"التربية والتعليم" تناقش سيناريوهات العودة للمدارس

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رام الله - دنيا الوطن

ناقشت وزارة التربية والتعليم، في لقاء موسّع ضمّ العشرات من المعلمين والمعلمات، اليوم الثلاثاء، العودة للمدارس.



وشارك في اللقاء الذي ناقش آليات العودة للمدارس والسيناريوهات المحتملة، ومقومات النجاح في هذا السياق، وزير التربية مروان عورتاني، ووكيل الوزارة بصري صالح، ومدير عام الإشراف والتأهيل التربوي أحمد عمار.



وتحدّث عورتاني عن جهود الوزارة المبذولة والمتعلقة بالجهوزية للعودة للمدارس، وأبرز مقومات الخطة التي ستُعتمد في هذا الإطار، مستمعاً لجميع المداخلات التي تقدم بها المشاركون؛ بغية الاستفادة منها بتضمينها في دليل العودة للمدارس.



يُذكر أنّ هذا اللقاء يأتي في إطار استكمال مشاورات الوزارة بخصوص عناصر العمليّة التعليميّة وآليات العودة للمدارس، حيث سبقه لقاءات مع مديري مدارس، ومشرفين، ورؤساء أقسام الإشراف، ومجلس أولياء الأمور، والبرلمان الطلابي، ومنظّمات أهلية وغيرها.