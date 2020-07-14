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الصحة بغزة: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع

الصحة بغزة: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة، بقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إجراء 63 عينة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية مع العلم، أنه لم يتم تسجيل إصابات جديدة، وقد بلغ إجمالي عدد العينات، التي تم فحصها للحالات المشتبهة 13202عينة، منها 13130 عينة سلبية و72 عينة إيجابية.

وفيما يلي التقرير اليومي المحدث الذي يصدره مركز المعلومات بوزارة الصحة في قطاع غزة حول فايروس (كورونا) الجديد باللغتين العربية والانجليزية.

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