شؤون فلسطينية

قيادي بحماس: الخط الذي يقوده اللواء الرجوب سينجح بالوصول إلى إنهاء الانقسام

قيادي بحماس: الخط الذي يقوده اللواء الرجوب سينجح بالوصول إلى إنهاء الانقسام
مؤتمر الرجوب والعاروري
خاص دنيا الوطن
أكد القيادي في حركة (حماس)، فتحي قرعاوي، أن توجهات حركته نحو المصالحة خلال الحوارات الأخيرة، كانت صادقة، ولا ريب فيها، وليس مجرد كلام، وإنما مواقف صادقة وثابتة وقوية.

وقال قرعاوي لـ"دنيا الوطن": إن بعض الأطراف كانت تكسب المواقف من بعض الدول، وجهات خارجية، كي لا تتم المصالحة، لكن اليوم، سيتم التغلب على ذلك، في سبيل استعادة الوحدة الوطنية، مبينًا أنه يوجد خط فتحاوي أصيل، يعمل الآن لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وإنهاء الانقسام.

وأوضح أن هذا الخط، الذي يقوده اللواء جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح)، سينجح في الوصول إلى مبتغاه بإنهاء الانقسام، حال وقفنا إلى جانبه، وتمت تقويته من الكل الفلسطيني، داعيًا الحركات الإسلامية إلى إبراز هذا الخط.

وأضاف: "لاحظنا جرأة في المؤتمر الصحفي ما بين الرجوب والعاروري، وكان يوجد جرأة في الطرح، وكان هناك صرخة في هذا الظلام الدامس، وتحدٍ كبير كي تؤتي المصالحة أُكُلها مع الصادقين من أبناء شعبنا".

وأشار قرعاوي إلى أنه يوجد أرضيات مُشجعة؛ لتنفيذ المصالحة فعليًا على الأرض، نعلم أن شعبنا ملّ من الانقسام، وأنا متفائل بإنهاء هذا الوضع، ومواجهة كل الأمراض، وأولها مرض (كورونا) ومرض الانقسام، ونهاية لمواجهة "الضم" و(صفقة القرن)، متابعًا: "لا يوجد تخوّف بإنهاء الانقسام، إلا عند الضعفاء، أما أصحاب الهمم العالية، والأقوياء، فلا يخافون بل يذهبون إلى الوحدة".

وختم قرعاوي، حديثه، بالتأكيد على أن حركة (حماس)، تشارك إلى جانب الفصائل الأخرى، وعلى رأسها حركة (فتح)، في الفعاليات الوطنية، لمواجهة "الضم" الإسرائيلي، و(صفقة القرن).

أخبار ذات صلة

توقيع اتفاقية بـ5.8 مليون يورو لدعم البنية التحتية بمنطقة (ج)

توقيع اتفاقية بـ5.8 مليون يورو لدعم البنية التحتية بمنطقة (ج)

وزارة الصحة: وفاة مواطن من عناتا قضاء القدس بفيروس (كورونا)

وزارة الصحة: وفاة مواطن من عناتا قضاء القدس بفيروس (كورونا)

رئيس جامعة الأزهر بغزة يستقبل الطالبة المتفوقة شمس أبو عمرة

رئيس جامعة الأزهر بغزة يستقبل الطالبة المتفوقة شمس أبو عمرة

الديمقراطية تدعو الاتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين

الديمقراطية تدعو الاتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين

إصابات بالاختناق بين أسرى (عوفر) جراء اقتحامه من قوات القمع الليلة الماضية

إصابات بالاختناق بين أسرى (عوفر) جراء اقتحامه من قوات القمع الليلة الماضية

هيئة الأسرى: 42 أسيرة يعشن ظروفا صعبة في الدامون وهشارون والمسكوبية وعزل الجلمة

هيئة الأسرى: 42 أسيرة يعشن ظروفا صعبة في الدامون وهشارون والمسكوبية وعزل الجلمة

&#34;التعليم العالي&#34; تُصدر توضيحاً بخصوص المنح الدراسية ومكاتب الخدمات الجامعية

"التعليم العالي" تُصدر توضيحاً بخصوص المنح الدراسية ومكاتب الخدمات الجامعية

&#34;التربية والتعليم&#34; تناقش سيناريوهات العودة للمدارس

"التربية والتعليم" تناقش سيناريوهات العودة للمدارس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتور أحمد الطيبي والشلوت الإسرائيلي

الدكتور أحمد الطيبي والشلوت الإسرائيلي

شؤون فلسطينية

رئيس جامعة الأزهر بغزة يستقبل الطالبة المتفوقة شمس أبو عمرة

رئيس جامعة الأزهر بغزة يستقبل الطالبة المتفوقة شمس أبو عمرة

الديمقراطية تدعو الاتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين

الديمقراطية تدعو الاتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين

إصابات بالاختناق بين أسرى (عوفر) جراء اقتحامه من قوات القمع الليلة الماضية

إصابات بالاختناق بين أسرى (عوفر) جراء اقتحامه من قوات القمع الليلة الماضية

هيئة الأسرى: 42 أسيرة يعشن ظروفا صعبة في الدامون وهشارون والمسكوبية وعزل الجلمة

هيئة الأسرى: 42 أسيرة يعشن ظروفا صعبة في الدامون وهشارون والمسكوبية وعزل الجلمة

&#34;التعليم العالي&#34; تُصدر توضيحاً بخصوص المنح الدراسية ومكاتب الخدمات الجامعية

"التعليم العالي" تُصدر توضيحاً بخصوص المنح الدراسية ومكاتب الخدمات الجامعية

الشاب (حمادة) توقف قلبه 12 دقيقة.. يناشد الحكومة وأهل الخير لتوفير ثمن علاجه

الشاب (حمادة) توقف قلبه 12 دقيقة.. يناشد الحكومة وأهل الخير لتوفير ثمن علاجه

الديمقراطية تدعو إلى التعامل مع إسرائيل كدولة احتلال وعدوان

الديمقراطية تدعو إلى التعامل مع إسرائيل كدولة احتلال وعدوان

فلسطين تحصد المركز الثاني بتحدي الأون لاين العالمي لبرنامج &#34;يوسي ماس&#34;

فلسطين تحصد المركز الثاني بتحدي الأون لاين العالمي لبرنامج "يوسي ماس"

منوعات

وفاة الممثلة كيلي بريستون زوجة جون ترافولتا بعد معركة مع سرطان الثدي

وفاة الممثلة كيلي بريستون زوجة جون ترافولتا بعد معركة مع سرطان الثدي

مسلسل بيئة شامية بطلته &#34;متحولة جنسيا&#34;

مسلسل بيئة شامية بطلته "متحولة جنسيا"

توقيف مغنية جزائرية بسبب ما وثقته داخل مستشفى

توقيف مغنية جزائرية بسبب ما وثقته داخل مستشفى

محلل سياسي عراقي يضع مذيعة العربية ميسون عزام بموقف محرج على الهواء

محلل سياسي عراقي يضع مذيعة العربية ميسون عزام بموقف محرج على الهواء

مأساة جديدة تحل بعائلة &#34;ملك الروك&#34;.. انتحار حفيد إلفيس بريسلي

مأساة جديدة تحل بعائلة "ملك الروك".. انتحار حفيد إلفيس بريسلي

مي العيدان تهاجم محمد رمضان بسبب جرأة زوجته معه في السيارة

مي العيدان تهاجم محمد رمضان بسبب جرأة زوجته معه في السيارة

ضبط ستة متهمين بالتحرش بالفنانة هنا الزاهد

ضبط ستة متهمين بالتحرش بالفنانة هنا الزاهد

&#34;اعتبروني اعتزلت&#34;.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل وضعه الصحي بعد إصابته بجلطة

"اعتبروني اعتزلت".. لطفي لبيب يكشف تفاصيل وضعه الصحي بعد إصابته بجلطة

محمد وزيري يكشف تاريخ زواجه من هيفاء وهبي وسبب عدم إعلانه

محمد وزيري يكشف تاريخ زواجه من هيفاء وهبي وسبب عدم إعلانه

أول تعليق من أميتاب باتشان بعد إعلانه الإصابة بفيروس (كورونا)

أول تعليق من أميتاب باتشان بعد إعلانه الإصابة بفيروس (كورونا)

عربي

تونس تُسجّل أول إصابة محلية بـ (كورونا) بعد نحو شهرين

تونس تُسجّل أول إصابة محلية بـ (كورونا) بعد نحو شهرين

انتهاء مفاوضات &#34;سد النهضة&#34; دون اتفاق.. مصر تأسف والخرطوم تُعلن عن قمة أفريقية

انتهاء مفاوضات "سد النهضة" دون اتفاق.. مصر تأسف والخرطوم تُعلن عن قمة أفريقية

شاهد: مصر تُحدد الخط الأحمر بخصوص &#34;سد النهضة&#34;

شاهد: مصر تُحدد الخط الأحمر بخصوص "سد النهضة"

مجلس النواب الليبي يدعو الجيش المصري للتدخل العسكري لحماية الأمن القومي للبلدين

مجلس النواب الليبي يدعو الجيش المصري للتدخل العسكري لحماية الأمن القومي للبلدين