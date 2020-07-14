الشاب (حمادة) توقف قلبه 12 دقيقة.. يناشد الحكومة وأهل الخير لتوفير ثمن علاجه

للمساعدة رقم الشاب محمود حمادة

0598382035

رام الله - دنيا الوطنناشد المواطن محمود حمادة، (27 عاماً)، الحكومة الفلسطينية وأهل الخير، بمساعدته على توفير ثمن دوائه الذي يحتاجه بشكل شهري وقدرة 525 شيكلاً.الشاب حمادة متزوج ولديه طفلة، كان يعمل (جرسون) في أحد المطاعم في قطاع غزة، لمدة 12 ساعة براتب جيد، إلى أن أغمى عليه أثناء العمل وتشنج، وعند وصوله للمستشفى تبين أن قلبه توقف لـ 12 دقيقة، وأجرى عملية قلب مفتوح، وركب دعامات.الوضع الصحي للشاب محمود حالياً لا يسمح له بالعمل لساعات طويلة، وأي مجهود بسيط يشكل إجهاداً كبيراً على قلبة، ويحتاج إلى توفير أدوية ثمنها 525 شيكلاً بشكل شهري ولمدى الحياة، هذا عدى عن عائلته التي أمسى عاجز عن توفير لقمة العيش لها.