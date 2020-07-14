الصحة: انتهاء أزمة نقص مواد فحص فيروس (كورونا) بالخليل وبيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة، انتهاء أزمة نقص مواد فحص فيروس (كورونا) في محافظتي الخليل وبيت لحم.



وأضافت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أنه تم توفير كافة المواد اللازمة لإجراء فحوصات (كورونا) في مختبرات الوزارة بمحافظتي بيت لحم والخليل، وبالتالي ستعود المختبرات في هاتين المحافظتين؛ للعمل بكامل طاقتها.



وتابعت الوزارة، أنها تعمل بشكل مستمر؛ لتوفير المواد اللازمة لجميع مختبرات فحص (كورونا) في الوطن.