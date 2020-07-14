وفاة مواطنة (75 عاماً) من الخليل متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا)





وأشارت الوزارة في بيان مقتضب إلى أن حصيلة الوفيات، جراء فيروس (كورونا) في فلسطين، ومنذ بدء تفشي الوباء، وصلت إلى 46.



وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت صباح اليوم، وفاة رضيع يبلغ من العمر 12 يوماً، متأثراً بإصابته بالفيروس.







رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة، ظهر اليوم الثلاثاء، وفاة مواطنة (75 عاماً) من إذنا بمحافظة الخليل، متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا).