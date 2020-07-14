فلسطين تحصد المركز الثاني بتحدي الأون لاين العالمي لبرنامج "يوسي ماس"

السبت الموافق 11/7/2020 وضمن الظروف الراهنة.





وشارك في التحدي 7800 طالب وطالبة من 80 دولة حول العالم، حيث تنافس الطلبة ضمن فئات عمرية مختلفة على حل 100 مسألة حسابية في ثلاث دقائق فقط، وحققت الطفلة ميرا نتيجة متقدمة نظراً لصغر سنها، وهذا يعزز العزيمة والإصرار لتحقيق المزيد من النجاحات، التي تعلي اسم فلسطين في سماء الإبداع والتميز على المستوى العالمي.





الأزمة.





الأمل.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت مدير عام "يوسي ماس" فلسطين، بنان خليفة، فوز الطفلةالفلسطينية، ميرا عماد اشتية، ابنة الخمس سنوات والنصف في تحدي الأون لاين العالمي لبرنامج "يوسي ماس" للحساب الذهني وحصولها على المركز الثاني عالمياً؛ ليكون إنجازاً عربياً وفلسطينياً غير مسبوق في تحدي الأون لاين، والذي أطلق يوموثمنت خليفة دور الأهالي وتحفيزهم ورعايتهم لأبنائهم، مؤكدة أن تحقيق هذا المركز عالمياً، وضمن التحديات الراهنة ليس بالأمر السهل، وإنما يجسد الوفاء لفلسطين وشعبها، وشكرت خليفة مدربات وطاقم 0يوسي ماس) على جهودهم المتواصلة خلالوثمنت خليفة هذا الإنجاز، الذي جاء في ظروف بالغة التعقيد، مهدية الإنجاز إلى الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، ووزير التربية والتعليم، الأستاذ الدكتور مروان عورتاني، معتبرة أن فوز أطفال فلسطين إنما يعززيعتبر برنامج "يو سي ماس" والذي انطلق من ماليزيا عام 1993 وفي فلسطين في العام 2010 من البرامج الرائدة في تطوير الأداء الذهني للطلبة، من خلال توظيف عمليات الحساب الذهني كأداة للتدريب، وتنتشر مراكزه في فلسطين: رام الله البيرة، نابلس، الخليل، القدس، جنين، بيت لحم، طولكرم، فلسطين الداخل.