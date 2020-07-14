الاحتلال يخطر بهدم ووقف البناء في ثلاثة محال تجارية في يعبد

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين من بلدة يعبد جنوب غرب جنين إخطارات بهدم محلاتهم التجارية ومنع بنائها مجددا.







وأكد عضو المجلس البلدي سامر أبو بكر، أن سلطات الاحتلال أخطرت بهدم ملحمة المواطن عمر الكيلاني، وسوبرماركت وملحمة للمواطن زيد حرزالله، وملحمة يملكها المواطن خالد أبو سعدة.

رام الله - دنيا الوطنوأكد أن الإخطار يشمل منع البناء مرة أخرى عقب تنفيذ عملية الهدم، مشيرا إلى أن المحلات تقع عند مدخل بلدة يعبد.