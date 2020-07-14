الاحتلال يُواصل عزل الأسيرتين حمادة وحشيمة بظروف صعبة

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رام الله - دنيا الوطن

تُواصل إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، عزل الأسيرتين فدوى حمادة، وجيهان حشيمة من القدس المحتلة، منذ ما يقارب (33 يومًا) في ظروف صعبة للغاية.



وأفاد مكتب إعلام الأسرى، بأن إدارة السجون، كانت عزلت حمادة وحشيمة، بعد مواجهة جرت مع سجانة بسجن (الدامون).



والأسيرة حمادة معتقلة منذ عام 2017م، ومحكومة بالسّجن لمدة 10 سنوات، وهي متزوجة ولديها خمسة من الأطفال، أكبرهم يبلغ من العمر عشر سنوات، وأصغرهم ثلاث سنوات ونصف، وتنقلت بين عدد من سجون الاحتلال، وكانت تقبع في سجن (الدامون) قبل نقلها إلى العزل في (الرملة).



وأما الأسيرة الجريحة حشيمة معتقلة منذ عام 2016، وهي محكومة بالسّجن لمدة أربع سنوات، وتُعاني من عدة مشاكل صحية، تفاقمت جرّاء إصابتها برصاص الاحتلال أثناء اعتقالها.



وتقبع ما يقارب من 45 أسيرة فلسطينية في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بظروف صعبة وقاسية.



وتتعرض الأسيرات الفلسطينيات، منذ لحظة اعتقالهن على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، للضرب والإهانة والسب والشتم؛ وتتصاعد عمليات التضييق عليهن حال وصولهن مراكز التحقيق؛ حيث تمارس بحقهن كافة أساليب التحقيق، سواء النفسية منها أو الجسدية، كالضرب والحرمان من النوم والشبح لساعات طويلة، والترهيب والترويع، دون مراعاة لأنوثتهن واحتياجاتهن الخاصة.



وتقبع الأسيرات في سجن (الدامون) الذي يقع داخل الأراضي المحتلة عام 1948، بما يخالف اتفاقية جنيف الرابعة، ويعانين ظروفًا قاسية وصعبة، حيث يفتقر السجن لأدنى مقومات الحياة الإنسانية.