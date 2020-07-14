الحكم على الأسير حمزة البو بالسجن 20 شهرًا وغرامة مالية





وذكر مكتب إعلام الأسرى، أن محكمة الاحتلال، وبعد تأجيل محاكمة حمزة 7 مرات، حكمت عليه بالسجن لمدة 20 شهرًا، أمضى منها حتى الآن 8 شهور.



وكانت قوات الاحتلال، اعتقلت الأسير البو بتاريخ 4/12/2019، عقب اقتحام منزله في بلدة حلحول، وتحطيم محتوياته، ومن ثم نقلته إلى (عتصيون).



وبين إعلام الأسرى، أن الأسير حمزة، هو نجل الأسير إياد البو، المعتقل منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2011 مع شقيقه حسن، واللذان صُدر بحقهما أحكام قاسية بالسجن، حيث حكمت على إياد بالسجن لمدة 20 عامًا.



بينما حكمت على شقيقه حسن بالسجن لمدة 12 عامًا، بعد أن أدانتهما بإلقاء حجارة على سيارات المستوطنين، أدت إلى إصابة مستوطنين بجراح قرب حلحول.



رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة (عوفر) العسكرية، حكمًا على الأسير حمزة إياد باجس البو، من بلدة حلحول شمال مدينة الخليل، بالسجن الفعلي لمدة 20 شهرًا، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 3 آلاف شيكل.