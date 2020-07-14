الجهاد: ندعم قرار المرجعيات الدينية المقدسية بالتصدي لمحاولات تهويد مصلى باب الرحمة





وفيما يلي نص البيان كما وصل "دنيا الوطن":



ضمن مسلسل التهويد والعدوان المستمر بحق المسجد الأقصى المبارك، اتخذت ما تسمى بـ "محاكم الاحتلال" قرارا باطلاً بإعادة إغلاق مصلى باب الرحمة، الذي فتحه المقدسيون في فبراير 2019 رغم أنف الاحتلال، وأقاموا الصلاة فيه بعد إغلاقه لسنوات طويلة من قبل قوات الاحتلال المجرم.



إن القرار العدواني بإعادة إغلاق المصلى يندرج في سياق الحرب المعلنة على أهلنا في القدس وعلى المقدسات وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، الأمر الذي يستوجب وقفة حاسمة من أحرار أمتنا العربية والإسلامية لحماية القدس والمسجد الأقصى المبارك.



لقد أعلنت المرجعيات الدينية في القدس وباسم كل الشعب الفلسطيني، رفضها لهذا القرار العدواني، وأكدت على الحق الثابت في المسجد الأقصى المبارك ورفض أي مساس به.



إننا في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين نؤكد دعمنا لموقف المرجعيات الدينية التي كانت لها جولات طويلة في مواجهة سياسات الاحتلال العدوانية ووقفت مع أبناء القدس وجماهير شعبنا في كل مكان تقود انتفاضة الغضب ضد البوابات الإلكترونية وضد إغلاق المسجد الأقصى وتصد اقتحامات المستوطنين لباحاته وساحاته الشريفة.



إننا ندعو أبناء شعبنا في كل مكان وخاصة أهلنا في القدس والمناطق المحتلة عام 48 لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، والرباط في ساحاته والتصدي لهذه المحاولة العدوانية الجديدة التي تستهدف تهويد مصلى باب الرحمة الذي هو جزء عزيز من المسجد الأقصى المبارك.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء، دعمها لقرار المرجعيات الدينية المقدسية، في التصدي لمحاولات تهويد مصلى باب الرحمة.