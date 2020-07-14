الإمارات تُعلن تأجيل إطلاق "الأمل" أول مسبار عربي إلى المريخ... والسبب؟





وتضغط الإمارات المعروفة بناطحات السحاب والجزر الاصطناعية، التي بنيت على شكل أشجار نخيل، للانضمام إلى صفوف هذه الدول في أول خطوة من نوعها في العالم العربي.

وأضاف المصدر نفسه أن موعد الإطلاق المقبل حدد يوم الخميس الساعة 08,43 بتوقيت غرينتش، وفقاً لما نقلته (مونتي كارلو).وكان من المقرّر، أن يقلع (مسبار الأمل) الآلي من مركز تانيغاشيما الفضائي الياباني، باستخدام منصّة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة في 15 تموز/ يوليو الساعة 00,51 بتوقيت الإمارات (14 تمّوز/ يوليو الساعة 20,51 ت غ). وهناك نافذة إطلاق حتى 13 آب/ أغسطس بحسب المتغيّرات، بما في ذلك الطقس.وسيستغرق المسبار سبعة أشهر للسفر لمسافة 493 مليون كيلومتر إلى المريخ، ليبلغ هدفه تزامناً مع احتفال الإمارات بمرور 50 عاماً على قيام الدولة الموحّدة، وسيقوم المسبار بالدوران حول الكوكب لسنة مريخية كاملة أي 687 يوماً.وحدها الولايات المتحدة والهند والاتحاد السوفياتي السابق، ووكالة الفضاء الأوروبية، نجحت في إرسال بعثات إلى مدار الكوكب الأحمر، في حين تستعدّ الصين لإطلاق أول مركبة فضائية للمريخ في وقت لاحق من هذا الشهر.