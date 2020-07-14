عاجل

  • الصحة: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة بعد اجراء 63 عينة جديدة

دولي

العثور على سفير قبرص لدى رومانيا ميتاً في شقته

العثور على سفير قبرص لدى رومانيا ميتاً في شقته
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الشرطة الرومانية، اليوم الثلاثاء، أنه تم العثور على سفير قبرص لدى بوخارست ميتاً في شقته.

وأفادت (روسيا اليوم) نقلاً عن وكالة ألأنباء الرومانية (Mediafax)، نقلاً عن مصادر في الشرطة، أن السفير توفي ليل السبت على الأحد، وتم فتح تحقيق؛ لتحديد سبب وفاته.

ووفقاً للبيانات الأولية، كان السفير القبرصي، يعاني من مشاكل في القلب، ومن المنتظر الإعلان عن السبب الحقيقي لوفاته بعد تشريح جثته.

أخبار ذات صلة

إيران تكشف لأول مرة ماذا كان يعمل قاسم سليماني في آخر ساعات حياته

إيران تكشف لأول مرة ماذا كان يعمل قاسم سليماني في آخر ساعات حياته

الصين: تصريحات أمريكا بشأن التهديدات في بحر الصين الجنوبي غير مبررة إطلاقاً

الصين: تصريحات أمريكا بشأن التهديدات في بحر الصين الجنوبي غير مبررة إطلاقاً

(الشتاء الأسود).. بريطانيا تنتظر كارثة وفيات في موجة (كورونا) الثانية

(الشتاء الأسود).. بريطانيا تنتظر كارثة وفيات في موجة (كورونا) الثانية

استراليا تُشدد القيود بسبب التفشي الجديد لـ (كورونا)

استراليا تُشدد القيود بسبب التفشي الجديد لـ (كورونا)

تحطم مقاتلة أمريكية (إف 16) أثناء هبوطها في ولاية نيومكسيكو

تحطم مقاتلة أمريكية (إف 16) أثناء هبوطها في ولاية نيومكسيكو

جراء انتشار (كورونا) فيها.. الصحة الإسرائيلية تُطالب بتشديد الإجراءات بالسجون

جراء انتشار (كورونا) فيها.. الصحة الإسرائيلية تُطالب بتشديد الإجراءات بالسجون

الحكم المحلي في إسرائيل يُهدد بالإضراب لتعليق الميزانيات

الحكم المحلي في إسرائيل يُهدد بالإضراب لتعليق الميزانيات

فيروس (كورونا) يضرب وحدةً مسؤولة عن معظم استخبارات إسرائيل

فيروس (كورونا) يضرب وحدةً مسؤولة عن معظم استخبارات إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتور أحمد الطيبي والشلوت الإسرائيلي

الدكتور أحمد الطيبي والشلوت الإسرائيلي

شؤون فلسطينية

اللواء المصري: يجب تغليب الصراع مع الاحتلال على أي خلاف داخلي

اللواء المصري: يجب تغليب الصراع مع الاحتلال على أي خلاف داخلي

فلسطين تحصد المركز الثاني بتحدي الأون لاين العالمي لبرنامج &#34;يوسي ماس&#34;

فلسطين تحصد المركز الثاني بتحدي الأون لاين العالمي لبرنامج "يوسي ماس"

الاحتلال يخطر بهدم ووقف البناء في ثلاثة محال تجارية في يعبد

الاحتلال يخطر بهدم ووقف البناء في ثلاثة محال تجارية في يعبد

الاحتلال يُواصل عزل الأسيرتين حمادة وحشيمة بظروف صعبة

الاحتلال يُواصل عزل الأسيرتين حمادة وحشيمة بظروف صعبة

الحكم على الأسير حمزة البو بالسجن 20 شهرًا وغرامة مالية

الحكم على الأسير حمزة البو بالسجن 20 شهرًا وغرامة مالية

الجهاد: ندعم قرار المرجعيات الدينية المقدسية بالتصدي لمحاولات تهويد مصلى باب الرحمة

الجهاد: ندعم قرار المرجعيات الدينية المقدسية بالتصدي لمحاولات تهويد مصلى باب الرحمة

83 منظمة تُوجّه نداءً عاجلًا للأمم المتحدة بشأن مقتل أحمد عريقات

83 منظمة تُوجّه نداءً عاجلًا للأمم المتحدة بشأن مقتل أحمد عريقات

مستوطنون ينصبون خيمة ويسيجون أراضٍ في الأغوار الشمالية

مستوطنون ينصبون خيمة ويسيجون أراضٍ في الأغوار الشمالية

منوعات

وفاة الممثلة كيلي بريستون زوجة جون ترافولتا بعد معركة مع سرطان الثدي

وفاة الممثلة كيلي بريستون زوجة جون ترافولتا بعد معركة مع سرطان الثدي

مسلسل بيئة شامية بطلته &#34;متحولة جنسيا&#34;

مسلسل بيئة شامية بطلته "متحولة جنسيا"

توقيف مغنية جزائرية بسبب ما وثقته داخل مستشفى

توقيف مغنية جزائرية بسبب ما وثقته داخل مستشفى

محلل سياسي عراقي يضع مذيعة العربية ميسون عزام بموقف محرج على الهواء

محلل سياسي عراقي يضع مذيعة العربية ميسون عزام بموقف محرج على الهواء

مأساة جديدة تحل بعائلة &#34;ملك الروك&#34;.. انتحار حفيد إلفيس بريسلي

مأساة جديدة تحل بعائلة "ملك الروك".. انتحار حفيد إلفيس بريسلي

مي العيدان تهاجم محمد رمضان بسبب جرأة زوجته معه في السيارة

مي العيدان تهاجم محمد رمضان بسبب جرأة زوجته معه في السيارة

ضبط ستة متهمين بالتحرش بالفنانة هنا الزاهد

ضبط ستة متهمين بالتحرش بالفنانة هنا الزاهد

&#34;اعتبروني اعتزلت&#34;.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل وضعه الصحي بعد إصابته بجلطة

"اعتبروني اعتزلت".. لطفي لبيب يكشف تفاصيل وضعه الصحي بعد إصابته بجلطة

محمد وزيري يكشف تاريخ زواجه من هيفاء وهبي وسبب عدم إعلانه

محمد وزيري يكشف تاريخ زواجه من هيفاء وهبي وسبب عدم إعلانه

أول تعليق من أميتاب باتشان بعد إعلانه الإصابة بفيروس (كورونا)

أول تعليق من أميتاب باتشان بعد إعلانه الإصابة بفيروس (كورونا)

عربي

تونس تُسجّل أول إصابة محلية بـ (كورونا) بعد نحو شهرين

تونس تُسجّل أول إصابة محلية بـ (كورونا) بعد نحو شهرين

شاهد: مصر تُحدد الخط الأحمر بخصوص &#34;سد النهضة&#34;

شاهد: مصر تُحدد الخط الأحمر بخصوص "سد النهضة"

مجلس النواب الليبي يدعو الجيش المصري للتدخل العسكري لحماية الأمن القومي للبلدين

مجلس النواب الليبي يدعو الجيش المصري للتدخل العسكري لحماية الأمن القومي للبلدين

مصر: تسجيل 913 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

مصر: تسجيل 913 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)