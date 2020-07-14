العثور على سفير قبرص لدى رومانيا ميتاً في شقته

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الشرطة الرومانية، اليوم الثلاثاء، أنه تم العثور على سفير قبرص لدى بوخارست ميتاً في شقته.



وأفادت (روسيا اليوم) نقلاً عن وكالة ألأنباء الرومانية (Mediafax)، نقلاً عن مصادر في الشرطة، أن السفير توفي ليل السبت على الأحد، وتم فتح تحقيق؛ لتحديد سبب وفاته.



ووفقاً للبيانات الأولية، كان السفير القبرصي، يعاني من مشاكل في القلب، ومن المنتظر الإعلان عن السبب الحقيقي لوفاته بعد تشريح جثته.