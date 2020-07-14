مستوطنون ينصبون خيمة ويسيجون أراضٍ في الأغوار الشمالية

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

نصب مستوطنون خيمة، وسيجوا مساحات من الأراضي شرق عين الحلوة بالأغوار الشمالية.



وأفاد رئيس مجلس قروي المالح، مهدي دراغمة، اليوم الثلاثاء، بأن المستوطنين، نصبوا خلال اليومين الماضيين خياماً، وسيجوا عشرات الدونمات في منطقتي "بيوض، وأم خروبة"، شرق عين الحلوة بالأغوار الشمالية.



ويستولي المستوطنون على آلاف الدونمات من الأراضي الرعوية، في عدة مناطق بالأغوار الشمالية.