عاجل

  • إذاعة جيش الاحتلال: ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) داخل الجيش بـ 4 أضعاف

  • الجهاد الإسلامي: ندعم قرار المرجعيات الدينية المقدسية في التصدي لمحاولات تهويد مصلى باب الرحمة

شؤون فلسطينية

مستوطنون ينصبون خيمة ويسيجون أراضٍ في الأغوار الشمالية

مستوطنون ينصبون خيمة ويسيجون أراضٍ في الأغوار الشمالية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نصب مستوطنون خيمة، وسيجوا مساحات من الأراضي شرق عين الحلوة بالأغوار الشمالية.

وأفاد رئيس مجلس قروي المالح، مهدي دراغمة، اليوم الثلاثاء، بأن المستوطنين، نصبوا خلال اليومين الماضيين خياماً، وسيجوا عشرات الدونمات في منطقتي "بيوض، وأم خروبة"، شرق عين الحلوة بالأغوار الشمالية.

ويستولي المستوطنون على آلاف الدونمات من الأراضي الرعوية، في عدة مناطق بالأغوار الشمالية.

أخبار ذات صلة

83 منظمة تُوجّه نداءً عاجلًا للأمم المتحدة بشأن مقتل أحمد عريقات

83 منظمة تُوجّه نداءً عاجلًا للأمم المتحدة بشأن مقتل أحمد عريقات

فلسطين تُسجّل 293 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و59 حالة تعافٍ

فلسطين تُسجّل 293 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و59 حالة تعافٍ

الجهاد الإسلامي: نُدين بشدة جريمة اغتيال المناضل جبر القيق

الجهاد الإسلامي: نُدين بشدة جريمة اغتيال المناضل جبر القيق

المطران حنا: ستبقى مدينة القدس تجسد الأخوة والتضامن واللحمة بين أبناء شعبنا

المطران حنا: ستبقى مدينة القدس تجسد الأخوة والتضامن واللحمة بين أبناء شعبنا

هيئة الأسرى: الأسير &#34; التيع&#34; يتضامن مع أبو وعر بالإضراب عن الطعام

هيئة الأسرى: الأسير " التيع" يتضامن مع أبو وعر بالإضراب عن الطعام

إصابة عامل من عانين دهسته سيارة شرطة إسرائيلية بأراضي الـ 48

إصابة عامل من عانين دهسته سيارة شرطة إسرائيلية بأراضي الـ 48

الرئيس عباس يُهنئ الرئيس ماكرون بالعيد الوطني ويثمن مواقف فرنسا الدعمة لقضيتنا

الرئيس عباس يُهنئ الرئيس ماكرون بالعيد الوطني ويثمن مواقف فرنسا الدعمة لقضيتنا

11 دولة أوروبية تطالب بوريل بتجهيز ردود الفعل على ضم الضفة

11 دولة أوروبية تطالب بوريل بتجهيز ردود الفعل على ضم الضفة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتور أحمد الطيبي والشلوت الإسرائيلي

الدكتور أحمد الطيبي والشلوت الإسرائيلي

شؤون فلسطينية

اللواء المصري: يجب تغليب الصراع مع الاحتلال على أي خلاف داخلي

اللواء المصري: يجب تغليب الصراع مع الاحتلال على أي خلاف داخلي

83 منظمة تُوجّه نداءً عاجلًا للأمم المتحدة بشأن مقتل أحمد عريقات

83 منظمة تُوجّه نداءً عاجلًا للأمم المتحدة بشأن مقتل أحمد عريقات

مستوطنون ينصبون خيمة ويسيجون أراضٍ في الأغوار الشمالية

مستوطنون ينصبون خيمة ويسيجون أراضٍ في الأغوار الشمالية

الجهاد الإسلامي: نُدين بشدة جريمة اغتيال المناضل جبر القيق

الجهاد الإسلامي: نُدين بشدة جريمة اغتيال المناضل جبر القيق

المطران حنا: ستبقى مدينة القدس تجسد الأخوة والتضامن واللحمة بين أبناء شعبنا

المطران حنا: ستبقى مدينة القدس تجسد الأخوة والتضامن واللحمة بين أبناء شعبنا

هيئة الأسرى: الأسير &#34; التيع&#34; يتضامن مع أبو وعر بالإضراب عن الطعام

هيئة الأسرى: الأسير " التيع" يتضامن مع أبو وعر بالإضراب عن الطعام

الرئيس عباس يُهنئ الرئيس ماكرون بالعيد الوطني ويثمن مواقف فرنسا الدعمة لقضيتنا

الرئيس عباس يُهنئ الرئيس ماكرون بالعيد الوطني ويثمن مواقف فرنسا الدعمة لقضيتنا

الأسير المقدسي عصام أبو غربية يعانق الحرية

الأسير المقدسي عصام أبو غربية يعانق الحرية

منوعات

وفاة الممثلة كيلي بريستون زوجة جون ترافولتا بعد معركة مع سرطان الثدي

وفاة الممثلة كيلي بريستون زوجة جون ترافولتا بعد معركة مع سرطان الثدي

مسلسل بيئة شامية بطلته &#34;متحولة جنسيا&#34;

مسلسل بيئة شامية بطلته "متحولة جنسيا"

توقيف مغنية جزائرية بسبب ما وثقته داخل مستشفى

توقيف مغنية جزائرية بسبب ما وثقته داخل مستشفى

محلل سياسي عراقي يضع مذيعة العربية ميسون عزام بموقف محرج على الهواء

محلل سياسي عراقي يضع مذيعة العربية ميسون عزام بموقف محرج على الهواء

مأساة جديدة تحل بعائلة &#34;ملك الروك&#34;.. انتحار حفيد إلفيس بريسلي

مأساة جديدة تحل بعائلة "ملك الروك".. انتحار حفيد إلفيس بريسلي

مي العيدان تهاجم محمد رمضان بسبب جرأة زوجته معه في السيارة

مي العيدان تهاجم محمد رمضان بسبب جرأة زوجته معه في السيارة

ضبط ستة متهمين بالتحرش بالفنانة هنا الزاهد

ضبط ستة متهمين بالتحرش بالفنانة هنا الزاهد

&#34;اعتبروني اعتزلت&#34;.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل وضعه الصحي بعد إصابته بجلطة

"اعتبروني اعتزلت".. لطفي لبيب يكشف تفاصيل وضعه الصحي بعد إصابته بجلطة

محمد وزيري يكشف تاريخ زواجه من هيفاء وهبي وسبب عدم إعلانه

محمد وزيري يكشف تاريخ زواجه من هيفاء وهبي وسبب عدم إعلانه

أول تعليق من أميتاب باتشان بعد إعلانه الإصابة بفيروس (كورونا)

أول تعليق من أميتاب باتشان بعد إعلانه الإصابة بفيروس (كورونا)

عربي

تونس تُسجّل أول إصابة محلية بـ (كورونا) بعد نحو شهرين

تونس تُسجّل أول إصابة محلية بـ (كورونا) بعد نحو شهرين

شاهد: مصر تُحدد الخط الأحمر بخصوص &#34;سد النهضة&#34;

شاهد: مصر تُحدد الخط الأحمر بخصوص "سد النهضة"

مجلس النواب الليبي يدعو الجيش المصري للتدخل العسكري لحماية الأمن القومي للبلدين

مجلس النواب الليبي يدعو الجيش المصري للتدخل العسكري لحماية الأمن القومي للبلدين

مصر: تسجيل 913 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

مصر: تسجيل 913 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)