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شؤون فلسطينية

فلسطين تُسجّل 293 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و59 حالة تعافٍ

فلسطين تُسجّل 293 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و59 حالة تعافٍ
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بلغت (293) إصابة.

وأفادت وزارة الصحة في تقريرها اليومي حول الفيروس، أن وزارة الصحة، سجلت أربع حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، فيما سجلت 59 حالة تعافٍ، 39 في الخليل، 19 نابلس، حالة في طولكرم.

وكشفت الصحة، أن الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة 18 حالة من بين المصابين موجودة في غرف العناية المكثفة، بينها 6 موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأعلنت الصحة عن إجراء (3150) فحصاَ لعينات مشتبه بإصابتها، وعدد الحالات النشطة الكلي (6372)، وعدد حالات التعافي (1317) وعدد حالات الوفاة (45).

وتقسيم الإصابات داخل المحافظات كالتالي:

محافظة القدس (108): مدينة القدس 108.

محافظة رام الله والبيرة (1): بيتونيا 1

محافظة الخليل (158): مدينة الخليل 21، حلحول 5، يطا 18، بني نعيم 2، دورا 22، الظاهرية 2،  بيت أمر 2، بيت كاحل 33، ترقوميا 11، سعير 2، مخيم العروب 16،  الشيوخ 2، صوريف 2، نوبا 2، الرماضين 1، إذنا 17.

محافظة طولكرم (1): علار: 1.

محافظة بيت لحم (18): مدينة بيت لحم 7، مخيم الدهيشة 2، الدوحة 2، الخضر 5، الجبعة 1، واد النيص 1.

محافظة سلفيت (6): مردا 3، سلفيت 1، دير استيا 1، كفل حارس 1.

محافظة جنين (3): يعبد 1، قباطية 1، الزبابدة 1.

محافظة نابلس (4): مخيم عسكر 4.

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