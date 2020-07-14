نقابة مربي الدواجن: مستعدون لبيع كيلو الدجاج بـ 7 شواكل حال تخفيض أسعار الأعلاف

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خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك

قال نقيب مربي الدواجن والإنتاج الحيواني، مروان الحلو: إنهم لم يتوصلوا بعد إلى حل يُرضي جميع الأطراف، لقضية الدواجن، والتي انخفضت أسعارها خلال الأيام الماضية، حيث تلقوا وعودات بحل القضية، مطالبًا بتدخل رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة، محمد عوض، لخفض أسعار الأعلاف لصالح أصحاب مزارع الدواجن.



وأكد الحلو لـ"دنيا الوطن"، أن ديوان المظالم سيراقب قضية أسعار الأعلاف، وتنتهي المهلة التي منحوها لحل الأزمة، غدًا الأربعاء، ومطالبهم تتلخص بخفض أسعار الأعلاف لأصحاب مزارع الدواجن، مبينًا أنهم مستعدون لبيع كيلو الدجاج بسعر 7 شواكل، عند تخفيض أسعار الأعلاف.



وأوضح، أنهم أوقفوا الفعاليات الاحتجاجية مؤقتًا، وفي حال لم يتم حل أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف، سيتم العودة إلى الاحتجاجات، لأن الحل الوحيد، سيكون هو الاحتجاج، مضيفًا: "قمنا كنقابة بمراسلة وزارة الاقتصاد طوال خمسة أشهر ماضية، وسأنشر عبر الإعلام كل شيء، لذا فلا بد للأخ محمد عوض أن يتدخل".



وأشار إلى أنهم طالبوا بألا يتخطى سعر كيلو الدجاج 10 شواكل، وألا يقل عن 8 شواكل، مستدركًا: "اذا انخفضت أسعار الأعلاف، بسعر مناسب للمزارعين، فنحن سنبادر بخفض سعر كيلو الدجاج للمواطنين إلى 7 شواكل طوال العام".



ووصف الحلو، المزارعين بالـ "منكوبين" نتيجة ايداعهم السجون، حيث أصبح نصف أصحاب مزارع الدواجن بالسجون، والنصف الأخر مُلاحق نتيجة الديون، وعلى ذمم مالية، مشيرًا إلى أن شركات بيع واستيراد الأعلاف، وعددها خمس شركات، تمارس الاحتكار، وهذا مرفوض، ويجب على الحكومة بغزة، أن تضبط أسعار الأعلاف كالطحين والأسمنت، ومنع احتكارها.