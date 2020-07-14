عاجل

  • الخارجية: وفاة المواطن ناصر جابر عبد القادر الحوراني 54 عاما بالسعودية بسبب بـ(كورونا)

شؤون فلسطينية

نقابة مربي الدواجن: مستعدون لبيع كيلو الدجاج بـ 7 شواكل حال تخفيض أسعار الأعلاف

نقابة مربي الدواجن: مستعدون لبيع كيلو الدجاج بـ 7 شواكل حال تخفيض أسعار الأعلاف
ارشيفية
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
قال نقيب مربي الدواجن والإنتاج الحيواني، مروان الحلو: إنهم لم يتوصلوا بعد إلى حل يُرضي جميع الأطراف، لقضية الدواجن، والتي انخفضت أسعارها خلال الأيام الماضية، حيث تلقوا وعودات بحل القضية، مطالبًا بتدخل رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة، محمد عوض، لخفض أسعار الأعلاف لصالح أصحاب مزارع الدواجن.

وأكد الحلو لـ"دنيا الوطن"، أن ديوان المظالم سيراقب قضية أسعار الأعلاف، وتنتهي المهلة التي منحوها لحل الأزمة، غدًا الأربعاء، ومطالبهم تتلخص بخفض أسعار الأعلاف لأصحاب مزارع الدواجن، مبينًا أنهم مستعدون لبيع كيلو الدجاج بسعر 7 شواكل، عند تخفيض أسعار الأعلاف.

وأوضح، أنهم أوقفوا الفعاليات الاحتجاجية مؤقتًا، وفي حال لم يتم حل أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف، سيتم العودة إلى الاحتجاجات، لأن الحل الوحيد، سيكون هو الاحتجاج، مضيفًا: "قمنا كنقابة بمراسلة وزارة الاقتصاد طوال خمسة أشهر ماضية، وسأنشر عبر الإعلام كل شيء، لذا فلا بد للأخ محمد عوض أن يتدخل".

وأشار إلى أنهم طالبوا بألا يتخطى سعر كيلو الدجاج 10 شواكل، وألا يقل عن 8 شواكل، مستدركًا: "اذا انخفضت أسعار الأعلاف، بسعر مناسب للمزارعين، فنحن سنبادر بخفض سعر كيلو الدجاج للمواطنين إلى 7 شواكل طوال العام".

ووصف الحلو، المزارعين بالـ "منكوبين" نتيجة ايداعهم السجون، حيث أصبح نصف أصحاب مزارع الدواجن بالسجون، والنصف الأخر مُلاحق نتيجة الديون، وعلى ذمم مالية، مشيرًا إلى أن شركات بيع واستيراد الأعلاف، وعددها خمس شركات، تمارس الاحتكار، وهذا مرفوض، ويجب على الحكومة بغزة، أن تضبط أسعار الأعلاف كالطحين والأسمنت، ومنع احتكارها.

أخبار ذات صلة

&#34;التربية والتعليم&#34; تناقش سيناريوهات العودة للمدارس

"التربية والتعليم" تناقش سيناريوهات العودة للمدارس

الصحة بغزة: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع

الصحة بغزة: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع

قيادي بحماس: الخط الذي يقوده اللواء الرجوب سينجح بالوصول إلى إنهاء الانقسام

قيادي بحماس: الخط الذي يقوده اللواء الرجوب سينجح بالوصول إلى إنهاء الانقسام

الشاب (حمادة) توقف قلبه 12 دقيقة.. يناشد الحكومة وأهل الخير لتوفير ثمن علاجه

الشاب (حمادة) توقف قلبه 12 دقيقة.. يناشد الحكومة وأهل الخير لتوفير ثمن علاجه

الديمقراطية تدعو إلى التعامل مع إسرائيل كدولة احتلال وعدوان

الديمقراطية تدعو إلى التعامل مع إسرائيل كدولة احتلال وعدوان

الصحة: انتهاء أزمة نقص مواد فحص فيروس (كورونا) بالخليل وبيت لحم

الصحة: انتهاء أزمة نقص مواد فحص فيروس (كورونا) بالخليل وبيت لحم

وفاة مواطنة (75 عاماً) من الخليل متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا)

وفاة مواطنة (75 عاماً) من الخليل متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا)

فلسطين تحصد المركز الثاني بتحدي الأون لاين العالمي لبرنامج &#34;يوسي ماس&#34;

فلسطين تحصد المركز الثاني بتحدي الأون لاين العالمي لبرنامج "يوسي ماس"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتور أحمد الطيبي والشلوت الإسرائيلي

الدكتور أحمد الطيبي والشلوت الإسرائيلي

شؤون فلسطينية

الشاب (حمادة) توقف قلبه 12 دقيقة.. يناشد الحكومة وأهل الخير لتوفير ثمن علاجه

الشاب (حمادة) توقف قلبه 12 دقيقة.. يناشد الحكومة وأهل الخير لتوفير ثمن علاجه

الديمقراطية تدعو إلى التعامل مع إسرائيل كدولة احتلال وعدوان

الديمقراطية تدعو إلى التعامل مع إسرائيل كدولة احتلال وعدوان

فلسطين تحصد المركز الثاني بتحدي الأون لاين العالمي لبرنامج &#34;يوسي ماس&#34;

فلسطين تحصد المركز الثاني بتحدي الأون لاين العالمي لبرنامج "يوسي ماس"

الاحتلال يخطر بهدم ووقف البناء في ثلاثة محال تجارية في يعبد

الاحتلال يخطر بهدم ووقف البناء في ثلاثة محال تجارية في يعبد

الاحتلال يُواصل عزل الأسيرتين حمادة وحشيمة بظروف صعبة

الاحتلال يُواصل عزل الأسيرتين حمادة وحشيمة بظروف صعبة

الحكم على الأسير حمزة البو بالسجن 20 شهرًا وغرامة مالية

الحكم على الأسير حمزة البو بالسجن 20 شهرًا وغرامة مالية

الجهاد: ندعم قرار المرجعيات الدينية المقدسية بالتصدي لمحاولات تهويد مصلى باب الرحمة

الجهاد: ندعم قرار المرجعيات الدينية المقدسية بالتصدي لمحاولات تهويد مصلى باب الرحمة

83 منظمة تُوجّه نداءً عاجلًا للأمم المتحدة بشأن مقتل أحمد عريقات

83 منظمة تُوجّه نداءً عاجلًا للأمم المتحدة بشأن مقتل أحمد عريقات

منوعات

وفاة الممثلة كيلي بريستون زوجة جون ترافولتا بعد معركة مع سرطان الثدي

وفاة الممثلة كيلي بريستون زوجة جون ترافولتا بعد معركة مع سرطان الثدي

مسلسل بيئة شامية بطلته &#34;متحولة جنسيا&#34;

مسلسل بيئة شامية بطلته "متحولة جنسيا"

توقيف مغنية جزائرية بسبب ما وثقته داخل مستشفى

توقيف مغنية جزائرية بسبب ما وثقته داخل مستشفى

محلل سياسي عراقي يضع مذيعة العربية ميسون عزام بموقف محرج على الهواء

محلل سياسي عراقي يضع مذيعة العربية ميسون عزام بموقف محرج على الهواء

مأساة جديدة تحل بعائلة &#34;ملك الروك&#34;.. انتحار حفيد إلفيس بريسلي

مأساة جديدة تحل بعائلة "ملك الروك".. انتحار حفيد إلفيس بريسلي

مي العيدان تهاجم محمد رمضان بسبب جرأة زوجته معه في السيارة

مي العيدان تهاجم محمد رمضان بسبب جرأة زوجته معه في السيارة

ضبط ستة متهمين بالتحرش بالفنانة هنا الزاهد

ضبط ستة متهمين بالتحرش بالفنانة هنا الزاهد

&#34;اعتبروني اعتزلت&#34;.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل وضعه الصحي بعد إصابته بجلطة

"اعتبروني اعتزلت".. لطفي لبيب يكشف تفاصيل وضعه الصحي بعد إصابته بجلطة

محمد وزيري يكشف تاريخ زواجه من هيفاء وهبي وسبب عدم إعلانه

محمد وزيري يكشف تاريخ زواجه من هيفاء وهبي وسبب عدم إعلانه

أول تعليق من أميتاب باتشان بعد إعلانه الإصابة بفيروس (كورونا)

أول تعليق من أميتاب باتشان بعد إعلانه الإصابة بفيروس (كورونا)

عربي

تونس تُسجّل أول إصابة محلية بـ (كورونا) بعد نحو شهرين

تونس تُسجّل أول إصابة محلية بـ (كورونا) بعد نحو شهرين

انتهاء مفاوضات &#34;سد النهضة&#34; دون اتفاق.. مصر تأسف والخرطوم تُعلن عن قمة أفريقية

انتهاء مفاوضات "سد النهضة" دون اتفاق.. مصر تأسف والخرطوم تُعلن عن قمة أفريقية

شاهد: مصر تُحدد الخط الأحمر بخصوص &#34;سد النهضة&#34;

شاهد: مصر تُحدد الخط الأحمر بخصوص "سد النهضة"

مجلس النواب الليبي يدعو الجيش المصري للتدخل العسكري لحماية الأمن القومي للبلدين

مجلس النواب الليبي يدعو الجيش المصري للتدخل العسكري لحماية الأمن القومي للبلدين