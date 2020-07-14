المطران حنا: ستبقى مدينة القدس تجسد الأخوة والتضامن واللحمة بين أبناء شعبنا

أعرب المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، صباح اليوم، عن أسفه الشديد لردود الفعل العنيفة التي صدرت رداً على موقفه من مسألة كاتدرائية الحكمة المقدسة (آجيا صوفيا) وهو موقف مسيحي مبدئي، ولكنه أيضاً موقف مدافع عن الإسلام في الوقت ذاته، بناء على ما نصت عليه العهدة العمرية.





وقال: إننا في المدينة المقدسة كمرجعيات دينية مسيحية وإسلامية، أكدنا دوماً حرصنا الدائم على مبادئ العيش المشترك، وتجنب كل ما من شأنه المس بأواصر الوحدة والأخوة التي تربطنا كأبناء للشعب الفلسطيني الواحد، فنحن نعيش في زمن مصيري، نحن أحوج فيه من أي وقت مضى لوحدة الصف والقلوب.





وتابع: لقد كان وما زال شعبنا الفلسطيني بمسيحييه ومسلميه، يجسد الوحدة والتلاحم، ويقدم أروع الأمثلة في كل التحديات والمنعطفات، دفاعاً عن القدس ومقدساتها وأوقافها الإسلامية والمسيحية، والتي تستهدف اليوم أكثر من أي وقت مضى.





وقال: إن ما تواجهه مدينة القدس الآن من تحديات وأخطار، يتطلب منا جميعاً التركيز على قضيتنا الأساسية، وتأكيد وترسيخ وحدتنا الوطنية، والتي تمثل بالنسبة إلينا ثابتاً وطنياً وخطاً أحمر، فوجودنا على هذه الأرض هو وجود واحد، ومصيرنا واحد، وهدفنا واحد، وهو تحقيق أمنيات وتطلعات شعبنا والدفاع عن القدس ومقدساتها وأوقافها.

رام الله - دنيا الوطن