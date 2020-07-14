هيئة الأسرى: الأسير " التيع" يتضامن مع أبو وعر بالإضراب عن الطعام

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح اليوم الثلاثاء، أن الأسير محمد أبو الرب "التيع" (41 عاماً) من بلدة قباطية قضاء جنين، المعتقل منذ عام 2002 والمحكوم بالسجن 30 عاماً، مستمر لليوم الثاني على التوالي في إضراب مفتوح عن الطعام، تضامناً مع الأسير المريض كمال أبو وعر.



وأوضحت الهيئة، أن الأسير التيع القابع في سجن (النقب) والذي نقل فور إعلانه خوض الإضراب إلى الزنازين، لجأ إلى هذه الخطوة؛ لخطورة الوضع الصحي للأسير أبو وعر، والذي يتعرض لجريمة طبية ممنهجة، حيث لا يتم التعامل مع حالته بجدية من قبل إدارة سجون الاحتلال، والتي تعلم أن كل دقيقة تمر عليه، تجعل علاجه أكثر تعقيداً، وحياته أكثر تهديداً.



يذكر أن الأسير أبو وعر محكوم 6 مؤبدات وخمسين عاماً، يعاني من مرض السرطان، كما أنه يعاني من إصابته بفيروس (كورونا) الذي انتقل له مؤخراً نتيجة نقله من السجن إلى المستشفى، وهذا يدلل على مدى الاستهتار بحياة أسرانا، علماً أنه خضع بالأمس لعملية جراحية؛ لوضع إنبوب تنفس له.