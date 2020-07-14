إصابة عامل من عانين دهسته سيارة شرطة إسرائيلية بأراضي الـ 48

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عامل من قرية عانين غرب جنين، اليوم الثلاثاء، بجروح، بعد أن دهسته سيارة شرطة إسرائيلية، قرب أم الفحم في أراضي الـ48 .



وذكرت الوكالة الفلسطينية الرسمية، أن العامل رأفت عماد صبحي، أصيب بجروح ورضوض، بعد أن طاردته الشرطة الإسرائيلية.



وأضاف، أنه جرى نقل العامل صبحي إلى مستشفى جنين الحكومي لتلقي العلاج.