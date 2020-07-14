إصابة عامل من عانين دهسته سيارة شرطة إسرائيلية بأراضي الـ 48
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عامل من قرية عانين غرب جنين، اليوم الثلاثاء، بجروح، بعد أن دهسته سيارة شرطة إسرائيلية، قرب أم الفحم في أراضي الـ48 .
وذكرت الوكالة الفلسطينية الرسمية، أن العامل رأفت عماد صبحي، أصيب بجروح ورضوض، بعد أن طاردته الشرطة الإسرائيلية.
وأضاف، أنه جرى نقل العامل صبحي إلى مستشفى جنين الحكومي لتلقي العلاج.
أصيب عامل من قرية عانين غرب جنين، اليوم الثلاثاء، بجروح، بعد أن دهسته سيارة شرطة إسرائيلية، قرب أم الفحم في أراضي الـ48 .
وذكرت الوكالة الفلسطينية الرسمية، أن العامل رأفت عماد صبحي، أصيب بجروح ورضوض، بعد أن طاردته الشرطة الإسرائيلية.
وأضاف، أنه جرى نقل العامل صبحي إلى مستشفى جنين الحكومي لتلقي العلاج.
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